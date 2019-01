Theresa May afronta una moció de censura després de perdre la votació del Brexit

Els representants dels britànics han votat "no" a l'acord negociat per Theresa May amb Brussel·les. 432 parlamentaris han votat en contra, en front de 202 que l'han recolzat. A més, la conservadora ha anunciat que aquest dimecres 16 de gener se sotmetrà a una moció de confiança.





Davant aquest revès, ara s'obre un període d'incertesa marcat, a més, pels dubtes sobre el futur de la 'premier': May pot dimitir i convocar eleccions de manera anticipada o bé oferir un nou acord encara "més suau" a la Cambra dels Comuns en uns mesos.





Aquest dimarts es votava a Westminster el pacte de sortida aconseguit entre les autoritats europees i les britàniques. Durant una de les seves intervencions, Theresa May ha afirmat que "els diputats són aquí (al Parlament) per servir al poble que va fer cua per votar en el referèndum i que confia en els polítics". Amb aquestes paraules, la primer ministre tractava de recaptar in extremis un suport que ja es presagiava inexistent hores i fins dies abans.





PER QUÈ AQUEST VOT NEGATIU?





Les raons de la negativa dels parlamentaris a l'acord són variades. D'una banda es troben els 'tories' que s'oposen a May per considerar-la tova i traïdora al sentit del vot dels ciutadans. Aquests diputats conservadors, encapçalats per Jacob Rees-Mogg, ja van intentar fer fora May del poder al desembre mitjançant una infructuosa moció de censura.





A les antípodes d'aquests representants es troba el Partit Laborista, que ha aprofitat aquesta votació per donar-li un sever correctiu a la líder britànica. Malgrat que el seu líder, Jeremy Corbyn, no es mostra partidari d'un nou referèndum, com cada vegada defensen més votants laboristes.





Tampoc els socis de govern de Theresa May, els diputats del DUP (Partit Unionista Democràtic), han donat suport a l'acord. El seu motiu: la frontera nord-irlandesa. Malgrat que ahir mateix May va aconseguir que Brussel·les enviés una carta per convèncer-los sobre la nul·la pretensió territorial de les autoritats europees en la província britànica situada a l'illa d'Irlanda, el fantasma de la frontera a l'Ulster ha decantat finalment el seu vot cap al "no".





EL PITJOR DELS FINALS





A dos mesos per a l'entrada en vigor del Brexit, el caos s'ha apoderat de la situació. El pitjor dels desenllaços, 1 Brexit sense acord, s'obre camí en les consciències dels anglesos. La divisió en el si dels partidaris del 'leave', la manca d'organització política dels 'remainers' i l'enfrontament entre dreta i esquerra ha llastrat tot el procés de negociació amb Brussel·les.





Finalment, els britànics sembla que abandonaran el marc comunitari d'un dia per l'altre, sense acord entre les dues parts i amb una miríada de serrells pendents en assumptes tan rellevants com la política duanera, els drets dels britànics que viuen en territori continental o el marc jurisdiccional que s'ha d'aplicar d'ara en endavant. El presagi s'ha convertit en realitat.





REACCIONS A ESPANYA I A LA UE





El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, ha qualificat aquest dimarts de "mala notícia" la votació en contra de l'acord sobre el Brexit negociat per l'Executiu de Theresa May i la Unió Europa. També el president del Govern espanyol ha lamentat el resultat negatiu sortit de Westminster a través del seu compte de Twitter.









D'altra banda, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va reclamar avui "valor" per a trobar "l'única solució positiva" al procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea.





"Si un acord és impossible, i ningú vol un 'no acord', qui tindrà finalment el valor de dir quina és l'única solució positiva?", ha reclamat Tusk en el seu compte de Twitter.