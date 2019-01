Un equip del Centre d'Investigació en Medicina Molecular i Malalties Cròniques (CiMUS) de la Universitat de Santiago de Compostel·la ha creat unes nanopartícules capaços de penetrar un tumor cerebral i transportar fàrmacs genètics a l'interior de les seves cèl·lules malignes.





La tècnica, desenvolupada pel grup dirigit per l'investigador Marc García Fonts en col·laboració amb l'Institut de Salut Carlos III i la Universitat de Nottigham, "està cridada a millorar la situació dels malalts del tumor cerebral més comú i letal", la taxa de supervivència als cinc anys "és menor del 5%".





Tal com ha destacat la Universitat de Santiago, el tractament actual per aquest tumor es basa en la cirurgia de extirpació, i aconsegueix una supervivència mitjana de "poc més de 14 mesos".

La utilització de medicaments capaços de silenciar gens causants de tumors té "un enorme potencial" per al desenvolupament de teràpies "específiques, personalitzades i efectives" en el tractament del càncer.





No obstant això, la utilització de fàrmacs genètics "no té encara una àmplia aplicació", ja que "menys d'una de cada cent d'aquestes seqüències terapèutiques aconsegueix arribar a l'interior de la cèl·lula per realitzar la seva acció".





Els científics de la Universitat de Santiago han assajat en ratolins l'ús de nous nanomaterials com a vehicles capaços de millorar el transport de medicaments genètics contra el càncer.





"El secret d'aquest material és una estructura que es torna insoluble en els voltants àcids de les vesícules digestives, induint la seva desestabilització i permetent al medicament genètic escapar a l'interior cel·lular", ha assenyalat Marcos García.





L'objectiu d'aquest nou tractament és que es realitzi com a complement a la cirurgia de extirpació i al mateix temps que la quimioteràpia, per aconseguir que les cèl·lules tumorals no es reprodueixin.





"La idea és implantar-la directament en el cervell, per exemple, aprofitant l'extirpació, perquè la via intravenosa és molt complicada i té menys probabilitats d'èxit", ha assegurat García.





L'investigador ha afegit que, tot i que fins que no es realitzin assaigs clínics no se sabrà amb seguretat, els resultats preliminars indiquen que l'efecte de la teràpia genètica estarà limitat a una o dues setmanes, el que implicaria que el pacient hauria de realitzar cicles del tractament de la mateixa manera que es fa amb la quimioteràpia.