El Govern espanyol calcula que a Espanya hi ha 700.000 menors en situació de pobresa severa i calcula que amb el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2019 podria treure d'aquesta situació a uns 82.000 nens, és a dir, al 11,7 per cent.





Per això, cada família en aquesta situació rebrà una prestació per fill a càrrec de 49 euros mensuals. "Les famílies amb menors en situació de pobresa severa passaran de percebre 291 a 588 euros per fill a càrrec (el que equival a 49 euros al mes). L'impacte estimat és que 700.000 famílies podran veure augmentada la prestació a 588 euros i això provocarà una reducció de la pobresa severa en un 12%, és a dir, que 82.000 menors sortiran de la pobresa severa", ha explicat l'Alt Comissionat per a la pobresa Infantil, Pau Marí-Klose, aquest dimarts 15 de gener en roda de premsa al Ministeri de Sanitat.





Per a Marí-Klose és un "primer pas en una direcció nova" i suposa "un punt d'inflexió" a l'hora de combatre el problema de la pobresa infantil a Espanya que és "molt alta" i "anòmala" per a un nivell de desenvolupament com el d'aquest país. En concret, a Espanya gairebé un de cada tres nens està en risc de pobresa.





En aquest sentit, l'Alt Comissionat ha precisat que aquests 588 euros no és la meta que es marquen sinó que en els propers anys pretenen augmentar aquesta quantitat de manera que les famílies en pobresa severa amb fills a càrrec puguin arribar a percebre fins al triple: 1.800 euros (150 euros al mes, més fins i tot que els cent euros que reclamen les ONG).





A banda d'aquest "programa estrella" dels Pressupostos per 2019, la ministra de Sanitat, Benestar Social i Consum, María Luisa Carcedo, ha destacat l'increment en gairebé un 60 per cent de la partida destinada a Dependència, la que més augmenta, amb 831 milions d'euros, per acabar amb aquest "llimbs" que és "la llista d'espera" en què es troben 249.805 persones tot i tenir ja reconeguda la seva prestació.





Pau Marí-Klose, alt comissionat per a la pobresa infantil, al costat de María Luisa Carcedo, ministra de Sanitat.





"Cal una empenta per accelerar el compliment de la Llei de Dependència i, sobretot, que les administracions siguem capaços de donar resposta a aquestes persones que ja tenen la qualificació (de grau de dependència) i no estan rebent ni serveis ni prestacions", ha subratllat.





Carcedo ha defensat el caràcter "social" d'aquests pressupostos generals de l'Estat, i ha precisat que la seva finalitat és "revertir la situació de desigualtat tan tremenda". "Volem intervenir en la realitat social del nostre país promovent una cohesió social que ens permeti millorar les condicions de vida de molts, revertir la situació de desigualtat tan tremenda que tenim la desgràcia de liderar en el conjunt dels països del nostre entorn", ha precisat.





La ministra ha detallat que més d'un 57 per cent del Pressupost en general està destinat a mesures socials i que les partides destinades a Serveis Socials dins de les partides destinades al Ministeri de Sanitat, Benestar Social i Consum, s'incrementen en un 47 per cent .