Hisenda fa servir drons per captar obres il·legals en més de mil municipis

El Ministeri d'Hisenda preveu utilitzar drons per descobrir obres il·legals en més mil municipis d'Espanya aquest any i lluitar així contra el frau.





Aquesta mesura consisteix a fer fotos per satèl·lit per tal de trobar treballs no declarats, ja siguin piscines il·legals, ampliacions d'immobles, garatges, terrasses o jardins.









Així ho recull el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat que va presentar el Govern central divendres passat al Consell de Ministres i que va entrar dilluns al Congrés dels Diputats.





Es tracta d'una mesura ja provada anteriorment, ja que quan era ministre Cristóbal Montoro va trobar amb aquest sistema més de tres milions d'obres sense els permisos necessaris entre els anys 2013 i 2018.





Ara, amb María Jesús Montero al capdavant del Ministeri d'Hisenda, la Direcció General del Cadastre continuarà el rastreig, si bé no ha publicat en quins municipis durà a terme aquest procediment, al contrari que el seu antecessor.