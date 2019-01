Cas Julen: segueixen intentant accedir al pou de Totalán després d'una setmana del succés

La perforadora, que aquest dissabte a les 13.45 hores va començar els treballs d'un túnel vertical paral·lel al pou en què va caure (fa aquest diumenge una setmana a Totalán, Màlaga) el nen de dos anys Julen, ja ha arribat als 40 metres de profunditat dels 60 requerits .





La perforació ha travessat una zona de material molt dur en un terreny complicat, de manera que els treballs en aquesta finca del municipi malagueny de Totalán, tot i que segueixen sense descans, s'han alentit. Aquest diumenge a les 07.00 hores s'havia arribat fins als 33 metres.





D'aquesta manera s'ha superat ja més de la meitat del pou vertical paral·lel. Un cop s'arribi als 60 metres i es encamise serà el torn dels membres de la Brigada de Salvament Miner d'Hunosa, d'Astúries, que hauran d'avançar amb mitjans manuals una galeria horitzontal d'uns quatre metres per connectar amb la cota del pou a la qual s'estima que està Julen.





A més, mentre la perforadora segueix el seu treball, es realitzen tasques de formigonat costat de la zona de treball per evitar despreniments. Igualment està ja al lloc la càpsula en la qual baixaran els miners asturians, de 1,05 metres de diàmetre per 2,5 d'altura, dissenyada pel director tècnic del Consorci Provincial de Bombers de Màlaga, Julián Moreno, i fabricada per ferrers malaguenys.





Durant el matí, algunes de les màquines que han estat treballant en els moviments de terres s'estan retirant de la zona de rescat. A més, van arribar membres dels Tedax de la Guàrdia Civil per participar en les tasques, sent continu el tràfec de mitjans i efectius.





També va bolcar un vehicle del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil en el matí d'aquest diumenge, en la via que comunica els municipis de Racó de la Victòria i Totalán, sortint els dos agents pels seus propis mitjans i sent atesos en el lloc per efectius sanitaris.





Moreno destaca la "perícia" de l'equip de rescat de Julen que està fent "tot el humanament possible"

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha destacat la "perícia" de l'equip de rescat de Julen, que està fent "tot el humanament possible".





Així s'ha manifestat el dirigent popular a la seva entrada a la Convenció Nacional del PP a Madrid, que se celebra des de divendres passat fins aquest diumenge, on ha assegurat que els membres de l'operatiu de rescat "estan posant, no només el cor, sinó també molta intel·ligència i molta solvència tècnica en aquesta matèria ".





Tot i això, Moreno ha lamentat que en el matí d'aquest diumenge ha sorgit "una nova dificultat" perquè la perforadora que dissabte va començar els treballs d'un altre túnel vertical paral·lel al pou s'ha trobat amb "pràcticament cinc metres de granit".





Com ha explicat el president andalús, aquesta "zona dura" ha provocat que s'hagi hagut de canviar la broca de la perforadora i ha manifestat que "les circumstàncies són bastants difícils". "He de dir que des del punt de vista material s'està fent tot el humanament possible, però les circumstàncies no estan ajudant", ha advertit.





Igualment, M oreno ha considerat que "el ritme no s'ha parat cap minut", ia raó d'això, ha desitjat i confiat que aquest dilluns "es pogués tenir alguna notícia positiva", punt en què ha tornat a subratllar que " dependrà de les circumstàncies del terreny i de la perícia de tots ".





Preguntat per l'estat anímic dels pares, ha considerat que qualsevol pare "pot aproximar a l'enorme dolor i sofriment que tenen aquests pares que estan, evidentment, estripats", però que "mai s'entén fins que et passa un drama d'aquestes circumstàncies" .





Informació del divendres 18 de gener, 5 dies després de la desaparició de Julen

La subdelegada del Govern a Màlaga, María Gámez, ha confirmat, de la mateixa manera que el delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la troballa de restes biològiques, que podrien ser cabells de Julen, el nen de dos anys que el passat diumenge va caure a un pou de 25 centímetres de diàmetre i 107 metres de profunditat.





Al costat del coronel cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a Màlaga, Jesús Esteban, Gámez ha incidit que els treballs continuen a la zona "sense descans", tant d'absorció de material en el propi tub com preparant el terreny per a l'execució de la galeria lateral i la resta de treballs que s'estan duent a terme de manera paral·lela.









Les restes analitzats van ser recollits aquest passat diumenge i en la nit d'aquest dimarts es va conèixer un avançament verbal de l'informe que revela que hi ha restes biològiques que es corresponen amb Julen, ha dit la subdelegada, que ha recordat que es van prendre mostres dels pares i del propi biberó del nen, casant-se la informació "i amb la constatació que s'han trobat restes que corresponen al menor".





"Tenim una certesa descrita científicament que el petit està allà i que va en la línia de la investigació i seguim amb els treballs", ha indicat als periodistes al lloc de l'operatiu. En aquests moments s'està preparant la plataforma prèvia per a l'excavació de la galeria lateral: "Són treballs molt rellevants i no s'ha descansat, això no impedeix que seguim extraient del propi pou perquè hem de continuar aquí també".





Sobre el temps estimat, ha reiterat, serà d'entre 24 i 48 hores. No obstant això, Gámez ha aclarit que l'últim tram s'ha de fer manualment, una labor "minuciosa" que realitzarà la brigada especialitzada de Salvament Miner desplaçada des d'Astúries.





La subdelegada ha insistit que a més d'això se segueix amb l'extracció del propi tub "i es pot estar a prop". "Seguirem amb el mateix pla però procurant que no perdem cap mitjà que sigui el més ràpid", ha sostingut, incidint també en què el fet que puguin avançar "millor per un camí que per un altre no és un canvi de plans sinó una adaptació a les circumstàncies ".





"Hem perdut el compte però hi ha hagut més de 60 oferiments d'empreses mundials i ara hi ha 12 equips entre empreses d'extracció i tècnics teòrics que treballaran en l'elaboració i execució dels dos túnels", ha indicat el coronel cap, que ha apuntat que una d'elles és la firma sueca que es va encarregar en 2010 de geolocalitzar el punt exacte on hi havia els 33 miners xilens.





"Aquesta empresa aporta al pla 1 geolocalització molt exacta que dirigirà el túnel oblic", ha manifestat, incidint en que abans de geolocalitzar al petit i de tunelar cal fer una plataforma que permeti a les màquines explanar i que s'ha estat duent a terme aquesta nit.