L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha elaborat un Pla de millora de la Biodiversitat a la xarxa de parcs i platges metropolitanes que inclou un total de 48 actuacions dins de la gestió i el manteniment d'aquests espais, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i la salut de les persones.





En un comunicat aquest dimecres, l'AMB ha detallat que algunes d'aquestes accions ja s'han executat durant els dos últims anys, com la naturalització de llacs i estanys, la creació de jardins de papallones i la instal·lació d'estructures específiques com caixes niu per a ocells insectívores i refugis per a ratpenats.





Entre les actuacions més destacades a la xarxa de parcs, com la creació d'estanys i el seu manteniment sense químics; la instal·lació d'hotels d'insectes, jardins de papallones, caixes niu per a ocells insectívors i per a ratpenats, així com murs de pedra seca, que són refugi de rèptils i alguns mamífers.





A les platges metropolitanes es treballarà en sistema dunars al litoral sud, ja que són elements naturals que protegeixen les plantes davant temporals i la regressió de sorra; l'eliminació de plantes invasores i exòtiques que no pertanyen a la biodiversitat de la zona.





També es protegirà la vegetació de les zones dunars delimitant les zones de bany i oci; s'implantarà un protocol d'actuació amb la nidificació de la tortuga babaua --Caretta caretta--; foment de la nidificació del corriol camanegre, i la neteja de les platges amb menys impacte ambiental.





L'AMB ha recordat que la biodiversitat és fonamental perquè aquests espais funcions i ofereixin tots els seus beneficis a la societat, com fomentar la salut física i psíquica de les persones gràcies al contacte amb la natura, a més de ser espais de trobada i relació, de oci, reflexió i de descans.





Aquestes zones també es converteixen un espais per a l'educació i la sensibilització ambiental, de manera que el projecte contempla activitats pedagògiques per a escoles i famílies, a més de comptar amb 18 recomanacions relacionada relacionades amb l'educació ambiental, ciència i participació.