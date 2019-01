L'AMB i el RCD Espanyol volen millorar la mobilitat a les rodalies de l'estadi

En diverses ocasions el club i els aficionats del RCD Espanyol s'han queixat dels problemes de circulació i mobilitat que es troben als voltants de l'Estadi Cornellà-el Prat, especialment en dies de partit.









Per això el vicepresident de mobilitat i transport de l'AMB, Antoni Poveda, s'ha reunit, aquest 8 de gener amb el director general del Reial Club Esportiu Espanyol, Roger Guasch, per analitzar els problemes de mobilitat que es generen al voltant de l'estadi els dies que se celebra partit de futbol. L'objectiu de la trobada és crear una taula de treball conjunta, entre l'AMB i el club de futbol, per millorar els accessos i els desplaçaments a l'entorn del camp de futbol RCDE Stadium, situat entre Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat.





El director general RCD Espanyol, Roger Guasch, ha plantejat a l'AMB les dificultats que genera la mobilitat en aquest àmbit en cada partit que se celebra, tant per accedir a l'estadi, com la sortida del mateix, un cop finalitzat esdeveniment. Tot, posant d'exemple les llargues cues per les principals vies d'accés al camp de futbol que habitualment fan molts dels socis de l'equip.





En aquest sentit, el vicepresident de mobilitat i transport de l'AMB, Antoni Poveda, s'ha compromès a estudiar i oferir solucions i propostes per millorar, en general, la mobilitat en aquest sector. "Més concretament, també volem estudiar solucions que impliquin directament el transport públic els dies que hi hagi partits", va exposar Poveda, recordant que aquest ha d'esdevenir una de les primeres opcions del ciutadà. No obstant això, Poveda ha insistit també en que és imprescindible que s'actuï en la reordenació de la zona de cara als vehicles privats.