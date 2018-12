Els de Rubí igualen la pitjor ratxa de la història de l'Espanyol

Les temporades 1945-46, 1990-91, 2003-04 i 2018-19 han passat a la història negra del RCD Espanyol. Avui, davant l'Atlètic de Madrid en el Metropolità, l'Espanyol ha signat la seva sisena derrota consecutiva aquesta campanya (1-0), igualant el rècord històric de ratxes negatives d'altres 3 temporades, sent la pitjor ratxa de l'època del nou estadi Cornellà -El Prat i posant en perill la figura de Rubí al capdavant de la banqueta periquito.









Els del Cholo segueixen imbatibles aquest curs a casa, invictes en el seu nou estadi des del 6 de maig, quan precisament van cedir davant l'Espanyol. Però avui, més de mig any després, el damnificat ha estat el conjunt blanquiblau.





En una primera part falta d'intensitat per part dels dos equips, només es van generar 3 ocasions en 45 minuts, una de Borja Iglesias en el minut 24 ben defensada per Savic i dues de Griezmann que va parar Diego López arribant al final del primer assalt.









Els errors en atac del primer temps condemnaven el partit a l'avorriment, mostrant la manca de creativitat ofensiva per part dels dos equips, que no es van sentir còmodes al camp en cap moment del partit, potser per l'obligació que tots dos equips tenien de guanyar.













Al 55 'Koke forçaria el penal a favor dels locals després d'una puntada de Granero i el davanter blanc-' Antoine 'transformaria sense problemes el tret lliure (56'). A més, l'abisme per a l'Espanyol encara podria haver estat més profund si Duarte no hagués arribat a evitar l'acció de Gelson en el minut 86 que hagués sentenciat el partit per als matalassers.





@RCD Espanyol





Després d'aquest partit de l'última jornada del 2018, l'Atlètic no cedeix punts i segueix trepitjant els talons al FC Barcelona des de la segona posició, mentre l'Espanyol segueix caient en picat, situant ja dotzè, a 5 punts de la zona europea.