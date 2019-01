El president del Sindicat d'Infermeria (Satse), Manuel Cascos, ha reclamat a la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, que en el Consell Interterritorial del SNS que abordarà la situació de l'Atenció Primària s'acordin "mesures concretes" que potenciïn la "important tasca" dels infermers en aquest àmbit assistencial i propiciïn un augment de les plantilles per poder oferir "una atenció segura i de qualitat als ciutadans". De la mateixa manera, demana la implantació d'un fisioterapeuta, almenys, en cada centre de salut.





En una carta adreçada a Carcedo, que també serà remesa pels secretaris autonòmics de Satse a les conselleries de Sanitat de totes les CCAA, Cascos li trasllada que comparteix la necessitat de celebrar un Consell Interterritorial sobre Atenció Primària donada la "preocupant situació que pateix després d'anys de retallades en recursos humans i materials", i que es afronti conjuntament la seva "renovació" per millorar l'atenció i cures que reben els ciutadans i pacients.





Per això, el sindicat considera "imprescindible" augmentar les plantilles d'infermers en els centres de salut i, així, "acabar amb l'actual excés de població assignada a cada professional que fa impossible una atenció segura i de qualitat. Segons l'estudi 'Anàlisi de la situació dels infermers en els centres sanitaris del país', la població assignada pot arribar fins a 1.800 i 1.900 persones, segons l'autonomia. Serien necessaris més de 15.500 infermeres en Atenció Primària en el sistema sanitari públic per igualar la mitjana europea.





A més d'un reforç de les plantilles, Satse entén que la "renovació" de l'Atenció Primària passa per potenciar la tasca dels infermers, en ser "els professionals sanitaris que poden donar una millor resposta a les necessitats de cures i atenció que comporta el progressiu envelliment de la població espanyola o l'augment de la cronicitat o la dependència". Així mateix, reivindiquen que els fisioterapeutes "han de jugar un paper més rellevant a l'hora d'atendre problemes de salut derivats de l'augment de l'esperança de vida, entre d'altres".





Entre altres millores, l'organització sindical es declara "ferma partidària" de la implantació de la figura de l'infermer gestor de casos o infermer d'enllaç en el conjunt de l'Estat, ja que "permetria la interconnexió de les necessitats del pacient amb l'entorn, ja sigui social o sanitari, generant amb això, a més, una clara eficiència dels recursos humans i materials en benefici de tots", asseguren.





També defensen la generalització de la cirurgia menor per a Infermeria, una actuació assistencial "àmpliament contrastada" les avantatges per al sistema sanitari i els ciutadans "ja han quedat acreditades en alguna comunitat autònoma, així com l'atenció domiciliària avançada, liderada per professionals d'Infermeria en coordinació amb la resta de l'equip de salut, que permetria "una notable millora de l'entorn de salut del pacient i la seva família i una major eficiència dels recursos econòmics disponibles".





Finalment, en la seva carta, Cascos proposa a la ministra que valori la possibilitat de convocar prèviament als representants de les professions sanitàries d'Atenció Primària per conèixer de primera mà les seves propostes de millora i poder així abordar posteriorment en la reunió amb els consellers de Sanitat de les diferents comunitats autònomes.