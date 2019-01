L'atur dels graduats en formació professional a Catalunya és tres vegades menor que l'atur juvenil i està 3 punts per sota de la taxa general, segons l'estudi 'Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2018' del Consell General de Cambres de Comerç i la Conselleria d'Educació d'acord amb una enquesta a 31.588 graduats en 2017.





La situació d'atur entre sis i nou mesos després de graduar per als estudiants de grau mitjà és del 8,64% i en el grau superior és del 9,32%, quan la taxa d'atur juvenil --de 16 a 24 anys-- se situa en el 28,82%, segons l'estudi presentat aquest dimecres.





El director de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat, Joan Lluís Espinós, ha afirmat que aquest comportament "no és puntual", ja que el 2013 l'atur juvenil se situava en el 52,71%, mentre que el de els graduats de FP era del 15,62% per als de grau mitjà i del 17,36% dels de superior.





Ha remarcat que el 2013 hi havia 30 punts percentuals de diferència i que ara són 20, cosa que evidencia que els graduats tenen "moltes més possibilitats" de trobar feina.





La inserció laboral --que inclou els que treballen i els que estudien i treballen al mateix temps-- ha crescut un 0,64 punts percentuals respecte a l'any anterior, passant del 54,46% al 55,1%, mentre que els que opten per una continuïtat formativa suposen el 52,56%.





Espinós ha ressaltat l'elevat percentatge de graduats de cicle mitjà que prossegueixen els seus estudis, més del 60%, i ha afirmat que s'ha trencat la relació Batxillerat amb universitat, "la FP també".





MÉS CONTRACTES TEMPORALS





Un 58,54% dels graduats de cicle superior i un 65,49% dels de grau mitjà que han aconseguit treball nou mesos després té un contracte temporal, mentre que un 34,07% i un 25,89%, respectivament, ho té indefinit.





La FP dual continua tenint una inserció laboral superior a la inserció global dels ensenyaments professionals, i un 65,12% dels enquestats treballen o compaginen estudis i treball, i el nivell d'atur és del 6,57%.





L'estudi també assenyala que la inserció laboral creix progressivament amb l'edat dels graduats, ja que els més joves continuen la seva formació mentre que els majors de 30 anys presenten una inserció laboral alta.





Un 81,93% dels enquestats diuen que cursar ensenyaments professionals els ha estat útil com a via d'inserció laboral, i l'empresa de pràctiques i el centre docent se situa com la via d'intermediació més habitual per trobar feina.





MÉS PRÀCTIQUES





Espinós ha explicat que la Generalitat vol que augmentin les hores de pràctica dels alumnes que fan formació en centres de treball en els cicles, per al que estan "redissenyant" els currículum.





Ha dit que les hores de pràctica en la formació en els centres de treball són 400, mentre que en els que de FP dual són unes 1.000, per la qual cosa volen augmentar les hores de pràctica en els primers perquè és "bona" la formació en l'empresa.





El president del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, Miquel Valls, ha ressaltat que "no para de créixer" el nombre d'empreses interessades a col·laborar amb la FP, i ha ressaltat la importància de la FP en aspectes com la inserció laboral.