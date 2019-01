Youtube ha ampliat les seves polítiques de control de contingut i ha afegit noves directrius que prohibeixen pujar vídeos amb bromes o reptes que posin en perill la salut física o psicològica de l'usuari.





A través del seu web, Youtube ha publicat una actualització de les normes de la comunitat, que estableixen les regles de trànsit pel que està permès en la plataforma, per la qual s'especifica que els vídeos de reptes que puguin causar algun dany tant físic com emocional als usuaris seran eliminats. Aquestes noves directrius afecten tot el contingut, inclosos comentaris, miniatures, enllaços o xats en viu.





YouTube ha explicat que "és la llar de molts desafiaments i bromes virals, però hem d'assegurar-nos que allò divertit no creui la línia perquè també sigui nociu o perillós". Per això, la companyia ha actualitzat les seves pautes externes "per deixar clar que prohibim els desafiaments que representen un risc de perill greu o de mort, i les bromes que fan que les víctimes creguin que estan en perill físic, o causen que els nens experimentin una angoixa emocional greu".





Seguint aquestes novetats, reptes com el Bird Box Challenge, pel qual la gent s'embena els ulls per fer tasques quotidianes més o menys arriscades, o bromes com fer creure a un nen que els seus pares han mort seran ràpidament eliminats de la web i els usuaris que ho hagin pujat seran castigats.





En el cas que algú pugi algun vídeo amb aquest tipus de contingut, la companyia l'eliminarà i imposarà una restricció de 90 dies en alguns dels seus privilegis, com la retransmissió en viu. Si s'incompleixen les polítiques tres vegades en aquest termini, llavors es procedirà a eliminar el compte de l'usuari que hagi compartit aquest contingut.





Les noves polítiques afecten també a les imatges en miniatura i els enllaços externs; si algun d'aquests dos elements inclouen contingut perillós seran igualment eliminats. En el cas de les imatges en miniatura, si la imatge conté pornografia o violència gràfica, el vídeo serà eliminat encara que aquest no incompleixi les normes.