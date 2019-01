Fer les activitats diàries amb els ulls embenats i ser gravat tractant de fer-les és la nova moda que està circulant a Internet.





Aquest és el repte 'Bird Box' (#BirdBoxChallenge), inspirat en la nova pel·lícula (del mateix nom, a Espanya 'A ciegas') protagonitzada per l'actriu Sandra Bullock, i que ja ha fet que Netflix emeti un avís per advertir la gent que no intenti fer-ho pels perills que comporta.





Els reptes van des accions banals com seure davant d'un televisor fins a intentar colpejar una tassa de líquids calents o fins i tot conduir un cotxe, tot això amb els ulls tapats. Algunes accions han acabat a l'hospital.









El desafiament segueix el mateix curs que el de la pel·lícula. La part "desafiant" s'embenarà els ulls mentre s'intenten realitzar tasques.





Fins i tot els joves youtubers s'han sumat al joc i el fenomen sembla que s'està tornant cada vegada més viral. Aquest va ser el cas de la jove Morgan Adams, que es va unir al desafiament durant 24 hores i va compartir un vídeo del resultat en el seu canal. Després de cinc dies, va tenir més de dos milions de visites.









Netflix ja ha publicat un avís a Twitter demanant que ningú surti ferit quan es faci el desafiament #BirdBoxChallenge.









Malgrat el perill inherent al desafiament, la pel·lícula s'ha tornat més popular amb ell: la setmana passada, Netflix va informar que 45 milions de subscriptors l'havien en la primera setmana immediatament després de la seva estrena. Aquest va ser un rècord de la plataforma de streaming pel que fa a contingut original.