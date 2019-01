La comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona ha abordat aquest dimecres la proposta del Govern d'Ada Colau per avançar en la connexió del tramvia, que ha comptat amb el suport de BComú i els dos regidors no adscrits, mentre que el PDeCAT, Cs i el PP han votat en contra i ERC, el PSC i la CUP han reservat el seu vot, de manera que no han avançat què votaran en el ple de gener quan s'abordi la iniciativa.





ERC va votar en contra d'avançar en la connexió a l'abril perquè abans vol que l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) renegociï les condicions amb l'operador privat perquè no es beneficiï de la inversió pública, i el PSC sí que va donar suport llavors la mesura però ara no ha avançat el seu posicionament, com tampoc ha fet la CUP, que va acordar amb el Govern municipal donar-li suport si s'avançava en la gestió pública.





La proposta dóna compte de la memòria dels treballs tècnics sobre la connexió de les dues xarxes de tramvia --el Trambaix i el Trambesòs-- i comunica a la Generalitat i a l'ATM que el millor recorregut per connectar les xarxes és per l'avinguda Diagonal i per superfície i que cal abordar el projecte amb celeritat per iniciar el 2020.





A més, demana a l'ATM iniciar una negociació per a les concessionàries actuals per modificar les tarifes tècniques, de manera que s'impossibiliti que la inversió pública es destini a beneficis privats, i demana estudiar mecanismes de major presència de l'administració pública en l'operació del servei i, si es requereix, analitzar el rescat o reducció del temps d'explotació actual.





La CUP ha promogut una proposició per impulsar un conveni amb l'ATM per avançar en la municipalització del tramvia, cosa que no ha prosperat en votar en contra ERC, el PSC i el regidor no adscrit Gerard Ardanuy; a l'abstenir el PDeCAT, Cs i PP, i en votar a favor Bcomú, la CUP i el també regidor no adscrit Joan Josep Puigcorbé.





NEGOCIAR FINS AL PLE





La tinenta d'alcalde de Mobilitat, Janet Sanz, ha dit que l'objectiu del Govern municipal és seguir negociant fins al ple amb optimisme per impulsar un projecte de sentit comú, i ha recordat que el Parlament va aprovar una moció per unir el tramvia amb el suport de Cs i ERC, que a l'Ajuntament es van oposar al projecte.





Ha confiat en comptar amb el suport del PSC per connectar el tramvia, i ha celebrat que ERC hagi fet reserva de vot en lloc de votar en contra: "Els agraeixo la seva posició. Estem d'acord en molts aspectes i estic segura que trobarem una fórmula perquè els diners de l'Ajuntament no acabi en mans privades ".





SUPORT DELS NO ADSCRITS





Ardanuy ha recordat que ell ja va votar a favor de la unió de tramvies quan es va votar a l'abril, i ha criticat que, si s'hagués aprovat llavors, ja s'estaria treballant en projectes executius, en lloc d'haver de preveure l'inici d'obres per 2020, i ha animat a la resta de grups municipals que es plantegin sumar-se a l'acord per desbloquejar-lo.





El també regidor no adscrit i abans regidor d'ERC, Joan Josep Puigcorbé, ha assegurat que ell sempre ha estat defensor del tramvia: "Ara que sóc no adscrit, sóc lliure de votar el que pensava" sobre l'assumpte, després que votés en contra quan era regidor republicà al mantenir ERC el seu rebuig al projecte, ha dit en una roda de premsa amb Ardanuy i Sanz abans de la comissió.





RESERVES D'ERC, PSC I CUP





El republicà Jordi Coronas ha insistit que ERC no donarà suport al projecte si l'ATM no renegocia les condicions amb l'operador privat --per assegurar que no es beneficiï d'aquesta inversió pública--, i ha dit que reserven el seu vot fins al ple: "Si l'actitud és la mateixa i el text no canvia substancialment, es poden trobar un altre 'no".





El PSC, que sí que va recolzar la proposta a l'abril, no ha revelat el seu posicionament i ho farà en el ple: "No participarem en aquesta política espectacle per tapar la pitjor valoració en un Baròmetre Municipal d'un govern democràtic. No es juga amb el tramvia en un exercici de frivolitat", ha retret el regidor Daniel Mòdol, que ha veu falta de tacticisme i mala gestió en el Govern de Colau.





El regidor de la CUP Pere Casas ha insistit que s'ha de començar el procés de municipalització del tramvia "després de 18 anys de privatització" del servei, i ha subratllat que aquesta municipalització és una condició necessària perquè el Govern municipal compti amb el seu suport en el projecte.





REBUIG DE PDECAT, CS I PP





Des del PDeCAT, Francina Vila ha acusat el govern municipal de presentar un document polític vestit d'acord tècnic perquè es avali un posicionament que ja va ser debatut i rebutjat per l'oposició: "Estem sorpresos que vulguin tornar a posar en l'agenda política de la ciutat una qüestió que ja havíem tancat".





Koldo Blanco (Cs) ha afirmat que estan d'acord amb el tramvia, però ha dit que no ho estan amb el projecte de connexió: "La majoria dels grups ja vam arribar a la conclusió que no era prioritari i no han canviat les condicions", i ha recordat que no s'ha solucionat el problema del finançament.





El popular Alberto Villagrasa ha sostingut que connectar les dues xarxes per l'avinguda Diagonal no és una prioritat i ha acusat el Govern d'Ada Colau de voler utilitzar aquesta qüestió com "una campanya de tres mesos" de cara a les eleccions municipals, que se celebraran a maig.