Theresa May supera per un estret marge la moció de censura de Corbyn

Theresa May ha superat la moció de censura del Partit Laborista per un estret marge de 19 vots (309 vots a favor de la censura i 325 en contra). Jeremy Corbyn va llançar la moció un dia després que Westminster votés en contra de l'acord pactat del Brexit entre les autoritats britàniques i les europees.





Aquest dimarts 15, els diputats --118 'tories' inclosos-- van assestar a May la derrota parlamentària més gran que pateix un Govern britànic des dels anys 20, amb un resultat desfavorable de 230 vots.





Tot i que la 'premier' ha aconseguit conservar el càrrec, la incertesa entorn del Brexit es manté. El Parlament ha rebutjat l'acord i la Unió Europea es nega a reobrir les negociacions amb el Regne Unit allegant que la versió actual és la millor possible.





Ara mateix, les opcions de May serien demanar una pròrroga dels terminis que li permeti sortejar la data fatal del 29 de març, quan es produirà la ruptura encara que Londres i Brussel·les no hagin pactat els termes, o fer marxa enrere en el Brexit, una idea que la mandatària britànica rebutja per complet.