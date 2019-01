Corrupció a Hisenda

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha culminat una operació contra Inspectors de l'Agència Tributària per un possible delicte de blanqueig de capitals després de dos anys d'investigació.





El cap d'aquesta trama és el cap d'Inspecció de Vigo, Asdrúbal Casares, i la majoria de delictes i detencions de funcionaris s'ha produït a Galícia.





Els agents perseguien Casares des de la primavera de 2017. Aquesta operació es va posar en marxa després d'una denúncia presentada per l'Agència Tributària a la Fiscalia Anticorrupció a Madrid, i està dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Santiago.









Els funcionaris podrien ser acusats dels delictes de suborn, tràfic d'influències i negociacions prohibides. Aquesta presumpta trama corrupta s'hauria creat en connivència amb assessories fiscals per a beneficiar-se econòmicament de les multes que imposaven des d'Hisenda.





Asdrúbal Casares estava associat amb Francisco González Pino, propietari de l'assessoria fiscal Aserco de Vigo. Ell es posava en contacte amb les empreses a les quals Casares multava per presumptes irregularitats fiscals i els oferia els seus serveis per, després, repartir-se els beneficis.





L'inspector ordenava bloquejar els comptes bancaris de les empreses sancionades i moltes d'elles acabaven en concurs de creditors. Llavors Casares aconseguia que quedessin sota la tutela del despatx concursal de la seva dona, Beatriz Zunzunegui.





Segons fonts pròximes a la investigació Casares tindria comptes bancaris a Dubai en què ingressava els diners fraudulents. D'aquesta manera, va elevar el seu nivell de vida amb habitatges i cotxes de luxe, grans viatges, consum de substàncies il·legals i despeses en clubs de cites.





El superior de Casares, encarregat de la Inspecció de l'Agència Tributària de Pontevedra, ha estat citat a declarar en qualitat de testimoni, i el seu habitatge de Vigo ha estat registrada.





COM OPERAVEN





Segons la reconstrucció dels fets, Casares i altres dos inspectors obrien expedient sancionador a empreses. Moltes anaven a judici per frau fiscal, encara que en algunes ocasions el jutge declarava que no hi havia delicte. En ple procediment judicial, Aserco es posava en contacte amb les empreses per oferir assessoria fiscal. Així ocorria a Vigo, Santiago, Lugo o A Corunya.





L'assessor quedava amb l'empresari en cafeteries i restaurants. També es veien al mig del carrer i els convidava a seguir-lo en cotxe per allunyar-se i celebrar la reunió.





Algunes empreses no contractaven Aserco i rebien anònims sobre el procediment a seguir. En una ocasió, una persona es va presentar en una companyia afectada, es va identificar com a agent judicial i va demanar 400.000 euros en efectiu per acabar els problemes amb Hisenda, informa El Confidencial Digital.





Un dels principals afectats per la trama és Manuel Ferreira, propietari de l'empresa Redcom, que era distribuïdora d'Airtel i, després de Vodafone. Tenia 320 botigues a Espanya i és amo de la principal col·lecció de cotxes de luxe, que ha posat a la venda.





El 2006, Casares li va obrir expedient fiscal i li va retenir 3 milions d'euros de circulant. Arran d'això, Ferreira va haver d'acomiadar a 300 empleats.





Més tard, l'Agència Tributària va denunciar davant la Fiscalia per frau fiscal. El Ministeri Públic es va adherir a l'acusació.





Finalment Ferreira va ser primer imputat i més tard jutjat per aquest delicte al jutjat penal número 1 de Vigo. El Ministeri Públic ha demanat 12 anys de presó. No obstant això, gairebé deu anys després, el 2015, la jutge va absoldre Ferreira.





L'Agència Tributària i el fiscal l'acusaven de fer rotar diverses vegades en el seu circuit comercial el mateix paquet amb microprocessadors per simular una facturació falsa a l'exterior i deduir l'IVA intracomunitari. Una cosa que no va ser provada.





Mentre es desenvolupava el procés judicial, Ferreira va perdre bona part de les seves empreses i gairebé la totalitat de la facturació de Redcom.