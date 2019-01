Errejón renuncia a les sigles de Podemos per a les eleccions i concorrerà sota la plataforma de Carmena

El fins ara candidat de Podemos a la Comunitat de Madrid en les pròximes eleccions autonòmiques, Íñigo Errejón, es presentarà finalment sota les sigles de 'Más Madrid', després d'arribar a un acord amb l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, que tractarà de repetir en el càrrec amb aquesta plataforma.





Així ho ha anunciat la pròpia regidora a les xarxes socials, on ha penjat una carta conjunta amb Errejón per donar "una bona notícia".





"És una invitació per trobar-nos, amb la sintonia i el compromís que requereixen els moments importants", assenyala Carmena, que assegura que aquesta primavera necessiten "la creativitat i les ganes de millorar dels madrilenys".









D'aquesta manera, Errejón deixa de banda la marca Podemos, un moviment que es podia intuir ja fa unes setmanes quan va llançar un vídeo de precampanya a la Puerta del Sol on no va fer esment ni una sola vegada a la formació morada. I tot en un dia en què acaba el termini donat amb Esquerra Unida per a configurar la llista conjunta a les eleccions autonòmiques, després del preacord en el qual la candidata d'IU a la Comunitat, Sol Sánchez, aniria com a número dos, a l'espera de ratificació.





A més, també contravé a la direcció regional de Podemos, que el passat 1 d'octubre va ratificar que la fórmula triada per a la difusió i promoció d'aquestes candidatures es traduirà en la denominació 'Unidas Podemos-IU-Equo', "que serà idèntica per al àmbit autonòmic i europeu", després de la consulta del març en la qual més d'un 90 per cent dels inscrits aprovessin que aparegués la marca Podem a les paperetes.





El diputat nacional dóna suport als regidors madrilenys de Podemos que van decidir no presentar-se a les primàries internes del partit encapçalades per Julio Rodríguez per bolcar-se directament en el projecte de 'Más Madrid'. Per això, van ser expulsats de la formació temporalment.





"La democràcia és un gran regal col·lectiu i per això mateix, de vegades, com passa amb totes les relacions humanes, cal cuidar-la i comprometre-s'hi. A Espanya i en particular a Madrid hi ha una majoria demòcrata i progressista que no vol que ens arrosseguin a l'enfrontament i el retrocés. Però una bona part d'aquesta majoria necessita un projecte que renovi la seva il·lusió i confiança en què les coses es poden fer encara millor. Per això cal obrir i sumar anant més enllà de les sigles: les forces polítiques del canvi són necessàries, la ciutadania i la seva creativitat són imprescindibles", comença la carta llançada conjuntament per Errejón i Carmena.





ANDALUCIA





Així, consideren que el que ha passat a Andalusia "ha estat un toc d'atenció", de manera que volen un "revulsiu". "Les pròximes eleccions autonòmiques i municipals a Madrid són molt importants. Madrid és una terra de convivència, de llibertat i tolerància, de solidaritat. Per això volem continuar el Govern del canvi en l'Alcaldia i estendre el seu exemple a la Comunitat de Madrid, després gairebé un quart de segle de desgovern, desigualtat i saqueig per part del PP d'Aguirre, Ignacio González i Cifuentes. Els madrilenys i les madrilenyes som millors que això i volem demostrar-ho", apunten.





L'alcaldessa i el candidat de Podemos a la Presidència regional es comprometen i fan una invitació "col·lectiva, oberta i cívica". "Posem-hi el millor que tenim: les nostres mans, el nostre abraçada entre dues generacions, la nostra complicitat i il·lusió, per convidar a molts més vinguin d'on vinguin", assenyalen.