Borrell diu que les 21 propostes de Torra estan fora de negociació

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, ha assenyalat aquest dijous que el document de 21 punts lliurat al president, Pedro Sánchez, pel president de la Generalitat, Quim Torra, està exclòs de la negociació entre el Govern i la Generalitat.









"Aquest document no forma part de cap procés de negociació", ha assegurat. Preguntat per si hi havia vist el document, Borrell ha assegurat que el líder de l'Executiu va informar al gabinet de que aquest text s'havia lliurat en unes condicions que "no ho feien útil per a la negociació que s'estava duent a terme".





"No s'anava a prendre en consideració com a punt de partida per a les negociacions", ha assegurat Borrell sobre la posició del Govern al voltant de les exigències de la Generalitat.





Sobre el discurs de Sánchez aquest dimecres a l'Eurocambra, i l'absència d'esments a l'independentisme català, Borrell ha defensat que el president va anar a Estrasburg a "parlar dels problemes d'Europa".





EUROPA





"Va parlar dels problemes d'Europa, és al que anava. A les preguntes dels diputats, la cosa va derivar a coses de política interna", ha assegurat en declaracions a Onda Cero.





Borrell ha criticat que alguns eurodiputats espanyols plantejaran qüestions a nivell nacional i no en clau europea: "Els representants de partits polítics semblava que es creien que eren a les Corts a Madrid", ha assenyalat el titular d'Exteriors.





Per això, veu "lògic" que el president "elevés el tir" i "plantegés els problemes de la UE, no els que té Espanya a nivell intern".