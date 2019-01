Borrell tempteja ser cap de la llista del PSOE a les europees

Borrell aclareix que Sánchez no l'hi ha ofert i subratlla que Europa és una "gran tasca" d'interès per a qualsevol responsable polític.





El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, no s'ha descartat aquest dilluns 14 de gener com a candidat del PSOE a encapçalar la llista a les eleccions europees del 26 de maig, tot i que ha precisat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no li ha fet una oferta al respecte.



En els esmorzars informatius d'Europa Press, Borrell ha revelat que sap "per conductes col·laterals" en qui pensa el cap de l'Executiu per a aquest lloc, però ha assenyalat que no podia revelar el seu nom. Quan el moderador ha interpretat de les primeres paraules del ministre que ell no anava a ser llavors el candidat, Borrell ha precisat: "Això no ho he dit".



A la següent pregunta sobre si li agradaria ser llavors el cap de llista del PSOE a les europees, ha evitat donar una resposta directa i ha reconegut que ell té un "problema", que durant tota la seva vida l'ha "agradat sempre ser massa coses a la vegada".



En qualsevol cas, Borrell ha subratllat que "Europa és una gran tasca que a qualsevol responsable polític li podria interessar". "Però de moment jo estic al Ministeri d'Exteriors amb molta feina, molta il·lusió i algun disgust", ha indicat.



El cap de la diplomàcia ha aclarit que "no hi ha cap oferta" que li hagi traslladat en aquest sentit el president del Govern central, qui sí que ha dirigit cap a la seva persona "paraules elogioses" que el ministre agraeix molt. "Sempre va bé que parlin bé d'un. No passa cada dia", ha apuntat.



Borrell també ha assenyalat que no existeix "cap relació jurídica" entre el cap de llista a les europees i el futur candidat a comissari, malgrat que el vicepresident de la Comissió Europea Frans Timmermans i candidat socialdemòcrata a presidir l'executiu comunitari és partidari que encapçalin les llistes de cada país els candidats a futurs comissaris, en un intent d'acostar més Europa als ciutadans.



La veritat és que el mateix president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha referit en diverses ocasions a Borrell com un "magnífic candidat" a encapçalar la llista al Parlament Europeu. No obstant això, fins a aquesta data no es coneixia la predisposició del ministre a acceptar aquesta oferta, sinó més aviat tot el contrari.