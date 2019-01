La Fundació del Toro de Lidia (FTL), juntament amb el suport i participació d'altres institucions taurines catalanes i el noveller Abel Robles, ha demanat a l'Ajuntament d'Olot (Girona) celebrar festejos de bous.





Segons ha anunciat aquest dijous en roda de premsa a Olot, la fundació ha tramitat una instància al consistori sol·licitant la seva plaça per a la celebració d'un festeig coincidint amb diferents festivitats locals com són l'1 de maig, el 20 d'octubre i el 11 de setembre.





Després de lliurar el document, els representants de les entitats han explicat en un comunicat que la sol·licitud s'emmarca en la legalitat vigent després de l'anul·lació per part del TC --en octubre de 2016-- de la Llei que prohibia corrides a Catalunya i del recent decisió del Jutjat d'Alacant, que obliga a l'Ajuntament de Villena a autoritzar l'organització de festejos a la seva plaça.





El representant de la Federació d'Entitats Taurines de Catalunya, Francisco March, ha explicat: "El Constitucional ens dóna via lliure per a recuperar la nostra cultura. Cap comunitat autònoma ni administració pública té competències per prohibir la tauromàquia, i a més, tenen l'obligació de promoure-la".





"Ningú pot treure'ns la tauromàquia de la nostra cultura", ha destacat el també crític taurí, que ha afegit textualment que l'exili taurí ha acabat.





"Van voler arrabassar la nostra memòria sentimental, van manipular la història, van menysprear la cultura, van conculcar la llibertat. Però la llei ens ha donat la raó i ja és hora de tornar els toros a la nostra terra, tenim dret a exercir la nostra llibertat", ha reivindicat.





La celebració suposaria el retorn dels toros a Catalunya, i els impulsors han escollit aquesta plaça per reunir "totes les condicions per a albergar la festa, tant per ser de titularitat pública com per presentar un dels millors estats de conservació pel que fa a places fixes".





"LES MESURES LEGALS OPORTUNES"





El president de la FTL, Victorino Martín, ha destacat que la fundació "com a moviment civil que s'ha aixecat per defensar la tauromàquia, arribarà fins a les últimes conseqüències per tornar els toros a Catalunya".





Ha recordat que, en el cas de Villena, la justícia ha determinat "de manera clara" com les institucions estan en l'obligació de promoure la tauromàquia com a patrimoni cultural de tots: "És un avís a navegants, ja saben que en cas de no complir la llei, ara es poden enfrontar a processos penals perquè la cultura no els pertany, és del poble".





I ha avisat que, si un ajuntament realitza una pràctica dirigida a obtenir com a efecte la no celebració de festejos de bous al seu municipi, "es podran promoure les mesures legals oportunes" en l'àmbit penal contra l'alcalde, per ser el responsable últim de la institució local".





LA TAUROMAQUIA VA NÉIXER A OLOT





El responsable de la Penya Taurina de la Garrotxa (Girona), José Luis Amores, ha recalcat: "A Olot va néixer la tauromàquia a Catalunya, l'afició segueix viva i volem gaudir de la nostra cultura a la nostra localitat i veure al nostre torero local torejar-hi".





I el noveller d'Olot Abel Robles ha explicat que recentment va patir un ictus greu: "Podria haver mort sense poder vestir-me de torero amb la meva família, sense poder celebrar un triomf amb els meus amics, sense poder escoltar el clam de la meva afició a les esteses".