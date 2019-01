Un gol de Doumbia en el minut 87 ha acabat amb les aspiracions de l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei, en un partit en el qual els de Simeone han començat fort per després baixar la intensitat, cosa que ha aprofitat el Girona per empatar i fins i tot avançar-se, per finalment eliminar l'Atlètic de la Copa per primera vegada a vuitens des que Simeone és l'entrenador.





L'1-1 de l'anada augurava un partit de tornada molt igualat i així ho l'ha plantejat el Girona que ha anat de menys a més, al contrari que un Atlètic de Madrid que es s'ha confiat massa amb l'escàs 1-0. Així, el conjunt català, ha demostrat la seva gran efectivitat i ha acabat amb l'aspiració d'un dels favorits i passa als quarts de final de la Copa del Rei per primera vegada en tota la seva història.





L'Atlètic ha començat dominant amb la pilota i ha gaudit dels primers acostaments tímids del partit, amb dues ocasions de Juanfran i Saúl en els primers deu minuts. I en el minut 12, després d'una passada llarga de Godín a l'esquena dels centrals del Girona, Kalinic ha fet el primer amb un xut potent.





Els blanc-i-vermells estaven molt còmodes amb l'avantatge de l'1-0 i han seguit gaudint de més oportunitats per poder sentenciar el partit. De fet, aquest segon gol ha arribat de la mà de Kalinic, però el croat estava en fora de joc i, després d'esperar uns dos minuts mentre el VAR comprovava la jugada, Mateu Lahoz l'ha anul·lat.





Del possible 2-0, i sentència de l'eliminatòria, s'ha passat a l'empat del Girona, que no ha tingut cap ocasió fins aquest moment. En una arribada aïllada en el minut 36, el canterà Valery ha enviat la pilota a la xarxa amb una volea espectacular amb la cama dreta que ha deixat encara més congelat el Wanda Metropolitano. Després d'això, tots dos conjunts han pogut posar-se per davant abans del descans, primer els de Simeone, quan Iraizoz ha tret una mà salvadora abans que Kalinic l'empenyés, i després l'equip català amb una doble ocasió per Stuani i Lozano.





Ja en la segona meitat, en el minut 55, Simeone ha hagut de fer el canvi de Rodrigo per Saúl, després de la lesió del '8' de l'Atlètic. Tres minuts després, Stuani ha silenciat el Metropolitano amb un cop de cap creuat després d'una pilota penjada per Aleix García en una falta lateral. És el gol número 13 en la temporada de l'uruguaià i primer en la Copa, en la setmana en la qual ha sonat amb força per anar al Barcelona.





Però amb prou feines set minuts després, Correa ha tornat a retornar la illusió al Wanda i ha batut Iraizoz en un u contra u per posar el 2-2. Els de Simeone necessitaven un altre gol per passar als quarts de final. L'entrada de Griezmann i Rodrigo ha canviat la cara a l'Atlètic, que se sentia molt superior.





En el minut 77, Kalinic ha pogut fer el tercer després d'una rematada al travesser de Godín que prèviament ha tocat Iraizoz. L'Atlètic ha seguit apretant amb el suport de la seva afició i ha tancat el Girona dins l'àrea gran, per la qual cosa la inèrcia ha fet pensar que el tercer arribaria ràpid.





I ha arribat, però la intervenció del VAR ha anullat el gol d'Arias després d'una passada de Rodrigo. Havia de ser Griezmann qui ha posés la samarreta d'heroi i fes el tercer amb una volea sense angle, però en el 87' Doumbia ha sentenciat per eliminar l'Atlètic de la Copa del Rei.