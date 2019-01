El segon any del Girona a l'elit i ja han compensat les pèrdues de l'ascens

Els beneficis de l'equip que ara comanda Eusebio Sacristán s'han consolidat ja en la categoria màxima del futbol espanyol, tot i que des de desembre de 2018 els gironins no hagin tornat a guanyar cap partit en aquesta competició, perpetuant aquests resultats aquesta dinovena jornada empatant a Montilivi amb l'Alabès (4t en la classificació) 1 a 1, però mantenint-se a dos punts d'Europa, a la vuitena plaça.









Aquest curs, el Girona FC ha disparat els seus beneficis fins a 6,7 milions i ha compensat les pèrdues de l'ascens, segons detalla Llotja 23. Per això, tot i ia comptar amb futbolistes que partit rere partit mostren el seu alt nivell com Stuani, Pedro porro o Portu, el club pot augmentar la seva inversió en la plantilla gràcies a un primer any en l'elit en el qual els bons resultats per al club primerenc s'han consolidat les seves finances.









Ja l'any passat, el club va acabar 2017-2018 amb una facturació cinc vegades més gran que en el seu últim any a Segona Divisió, aconseguint un benefici de 6,7 milions d'euros que li ha permès compensar els 5,6 milions que va gastar fa dos temporades per ascendir de Segona Divisió.





Malgrat aquesta favorable situació econòmica, el Girona està passant per una 'ni més ni menys gelada' en l'adquisició de punts en la competició domèstica, ja que només ha pogut sumar 5 dels 21 punts possibles des de la seva última victòria en la jornada 13, el dia 25 de novembre de 2018 davant l'Espanyol.