Neymar vol tornar al Barça sigui com sigui. Segons informa 'El Mundo', el pare del davanter del PSG (Paris Saint Germain) s'ha posat en contacte amb la directiva blaugrana per tractar la seva tornada al FC Barcelona.





El diari assegura que el pare va destacar en les converses amb el club que el seu fill "es va equivocar al fitxar pel PSG" l'estiu de 2017.





El club francès va contractar el brasiler pagant la clàusula de rescissió del jugador, que ascendia a 222 milions d'euros. El seu contracte és actualment el més important del món, però, tot i així, Neymar vol tornar al Barcelona.





No obstant això, per seguir parlant el Barça ha imposat una condició inicial: que Neymar retiri la demanda milionària que va interposar contra el club per la prima de renovació que va subscriure abans de marxar i que no se li ha pagat íntegrament. Potser si el jugador renunciés a aquesta querella, que es troba ara mateix en tràmits judicials, podria preparar-se el retorn del crac a l'onze blaugrana.