Serà jutjat Neymar el 2019 pel fitxatge del Barça?

El judici per les presumptes irregularitats de Neymar da Silva Santos Jr quan va fitxar pel FC Barcelona fa més de cinc anys hauria de tenir lloc el 2019 a l'Audiència Nacional, que ja ultima els últims detalls.









El procediment es va elevar a judici al maig de 2017 amb l'obertura de la vista oral contra el davanter brasiler, els seus pares, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, el seu predecessor Sandro Rosell i, com a persones jurídiques, el FC Barcelona i el Santos per estafa i corrupció en els negocis.





El jutge va imposar llavors una fiança conjunta i solidària de 3,4 milions d'euros en concepte de responsabilitat pecuniària.





Dos anys abans, el fons d'inversió DIS, que tenia el 40 per cent dels drets federatius de Neymar quan jugava al Santos de Sao Paulo, va denunciar perjudici econòmic de 40 milions pel contracte que va subscriure amb el Barça el 2011.





DIS no va rebre cap remuneració per la prima prèvia de contractació. Va ingressar el percentatge estipulat dels 17,1 milions d'euros com a preu de transferència de drets federatius, és a dir, 6.840.000 d'euros.





Segons el jutge i la Fiscalia, més de quatre milions d'euros es van perdre pel camí.