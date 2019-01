L'atur a l'Àrea Metropolitana baixa del 10% per primer cop després de la crisi

La taxa d'atur registrada a l'Àrea Metropolitana de Barcelona va arribar al 9,8% en el tercer trimestre del 2018, i se situa per sota del 10% per primera vegada des de l'inici de la crisi econòmica, encara que els salaris reals han disminuït un 5% entre el 2010 i el 2016, segons les conclusions del Flaix Metropolità 2018 i de l'Evolució Socioeconòmica de l'AMB 2014-2018.

MÉS INFORMACIÓ L'atur dels joves amb FP és tres vegades menor que la mitjana





En una roda de premsa aquest dijous, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha destacat que el PIB de l'AMB va créixer un 4,3% el 2017, similar al conjunt de Catalunya (4,4%) i superior en 1,5 punts al de la UE-28, que és del 2,8%, i ha indicat que l'AMB concentra el 51% del PIB de Catalunya i té un PIB per capita un 24% superior a la mitjana de la UE-28.





Valls ha afirmat que el 2018 és el quart any d'expansió dels negocis a l'AMB i el que ha registrat un millor resultat en ocupació, segons l'Enquesta de Clima Empresarial, un creixement que també ha anat acompanyat d'un augment de la dimensió mitjana de les empreses de l'AMB, encara que el 17% de les empreses assenyala la falta de personal amb la qualificació adequada com la limitació per a l'activitat.





En relació amb l'ocupació en el sector TIC, l'AMB compta amb 78.422 treballadors en aquest àmbit en el tercer trimestre del 2018, la qual cosa representa el 5,3% dels treballadors actuals, i el 74% d'ells es concentren a la ciutat de Barcelona, i l'informe subratlla que entre el 2014 i el 2018 l'increment dels llocs de feina en aquest sector han augmentat un 32,5%, gairebé el doble de l'ocupació total (17,6%).





EXPORTACIONS DE LA PROVÍNCIA





La província de Barcelona ha exportat per valor de 42.107 milions d'euros entre el gener i el setembre del 2018 (el 79% del total de Catalunya), un 20% més que fa quatre anys, i, a més, el nombre d'empreses exportadores regulars a la província de Barcelona ha augmentat un 6,2% entre el 2014 i el 2017, i s'ha situat en 14.186 acumulat a setembre del 2018.





El vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, Jaume Collboni, ha destacat que, dels 42.107 milions que va exportar la província de Barcelona, el 56% s'ha destinat a la UE-15 (23.466 milions): "Registrem un rècord d'exportacions i d'empreses exportadores. El que fa que l'economia catalana hagi resistit millor la crisi i hagi sortit abans d'ella".





MATRICULACIÓ EN FP





Collboni ha ressaltat que la matriculació en Formació Professional (FP) inicial en els municipis de l'AMB per al curs 2017-2018 ha estat de 56.830 persones, que representen el 47% del total de Catalunya, i ha dit que les famílies professionals més cursades a l'AMB són sanitat (17%), informàtica i comunicació (12%) i serveis socioculturals i a la comunitat (11%).





"S'observa una clara feminització en algunes especialitats com en imatge personal o serveis a la comunitat", i ha lamentat l'evident masculinització en les famílies professionals que tradicionalment s'han relacionat amb la indústria, com la fabricació mecànica i la instal·lació i manteniment, entre d'altres.





SALARIS I TALENT





Preguntats sobre l'afectació de l'augment del salari mínim interprofessional (SMI) als salaris de l'entorn metropolità, Valls ha afirmat que és positiu que hi hagi més renda disponible, mentre que Collboni ha dit que és "de justícia" que es dignifiquin els salaris, i tots dos han subratllat la necessitat d'aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), que invertirien 800 milions en la província.





L'informe apunta que el salari mitjà anual dels homes a l'AMB el 2016 va ser de 31.003 euros, mentre que el de les dones va ser de 23.563 euros (un 24% menys), i, a més, també indica diferències salarials territorials: només quatre municipis dels 14 amb més de 40.000 habitants tenen un salari mitjà superior a la mitjana de l'AMB (Sant Cugat del Vallès, Castelldefels, Barcelona i Sant Feliu de Llobregat).





Collboni ha destacat que l'estratègia de l'AMB passa per atreure talent per atreure capital inversor: "Darrere del talent, la iniciativa i la creativitat ve el capital i la inversió, que crea ocupació radicada a la ciutat", i Valls ha expressat que l'entorn de Barcelona està preparat per rebre aquest talent, encara que ha recordat que són els ajuntaments els que han de tractar bé aquest talent quan arriba.