Pablo Iglesias ha llançat un missatge a la militància hores després que Errejón i Carmena s'aliessin per concórrer a les eleccions a Madrid al marge de Podemos.





El secretari general de Podemos ha anunciat, a través del seu compte de Facebook, que la seva formació presentarà candidatura pròpia en la Comunitat de Madrid com tenia pensat i que, per tant, competirà contra el fins ara candidat del partit, Íñigo Errejón, que aquest dijous ha anunciat que encapçalarà un nou projecte al costat de l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena.





Encara que Iglesias no anuncia l'expulsió de Errejón de Podemos, però sí que li situa fora del partit, després del que qualifica de "maniobra" que li "avergonyeix", per haver ideat una nova candidatura al marge del partit.





"Desitjo sort a Íñigo en la construcció del seu nou partit amb Manuela, però Podemos té el full de ruta que van marcar els inscrits i que es va decidir en les nostres assemblees ciutadanes", ha assegurat Iglesias, confirmat que no canviaran els plans del partit malgrat el moviment de Errejón.





El líder polític, que va deixar a la fi de desembre la primera línia política per a gaudir de la seva baixa de paternitat, ha fet un parèntesi en el seu retir temporal per a prendre les regnes de la gestió de la qual és una de les majors crisis per les quals ha travessat Podem des del seu naixement fa just cinc anys.





"Mai vaig imaginar que anava a haver d'interrompre per unes hores el meu permís de paternitat per una raó tan trista. No vaig imaginar que avui, quan hauríem de celebrar el cinquè aniversari de Podemos, les coses serien així", ha assegurat.









"ÍÑIGO NO ÉS MANUELA"





Això sí, a continuació ha avisat que, "amb tot el respecte, Íñigo no és Manuela". "En la Comunitat de Madrid i en tots els altres municipis del nostre país, Podemos sortirà a guanyar, construint amb Esquerra Unida i amb la resta d'aliats d'Units Podem i candidatures municipalistes d'unitat. I ho continuarem fent amb la societat civil i amb la gent", ha defensat.





"Continuarem treballant per a canviar les coses", ha reafirmat, per a afegir que encara que aquest aniversari de Podemos "no és feliç", el seu deure continua sent aixecar-se i "treballar per a defensar la dignitat" enfront del "bloc reaccionari que amenaça amb destruir les conquestes democràtiques".





"No serà fàcil. Avui és un dia amarg, però la història de les lluites socials ensenya que qui s'aixeca després d'un cop és més fort que qui mai va ser copejat. Avui, com sempre, sí que es pot", conclou la seva missiva.





ERREJÓN DIU QUE NO ESTÀ FORA DE PODEMOS





El diputat i fins ara candidat de Podemos en la Comunitat de Madrid, Íñígo Errejón, seguirà en Podemos i mantindrà els seus plans d'impulsar a nivell regional la plataforma Más Madrid, en aliança amb l'alcaldessa de la capital, Manuela Carmena.





Així ho han assenyalat fonts de l'equip de Errejón en relació amb la carta del secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, qui li adverteix que la formació està per sobre de la seva "ambició personal" i que la formació habitada sortirà a guanyar en les pròximes eleccions autonòmiques de Madrid al costat d'Esquerra Unida i la resta dels seus aliats amb el full de ruta que s'havien marcat.





A part, la direcció de Podemos no prendrà la decisió d'expulsar a Errejón perquè creu que ell mateix s'ha situat fora del partit amb la seva decisió d'impulsar un nou projecte electoral al marge de la formació habitada, i que li correspon a ell oficialitzar la seva marxa.