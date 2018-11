Iñigo Errejón, el defensor de la "democràcia" de Maduro

En moltes ocasions les aparences enganyen. No obstant això, un engany té un recorregut curt, sobretot si l'engany ve d'alguns polítics que van per la vida de transparents, demòcrates, purs i defensors del poble.





Iñigo Errejón, el cap de llista de Podemos a les eleccions autonòmiques, s'ha quedat descansat amb unes declaracions en què afirma que a Veneçuela "hi ha hagut importants avenços", com demostra el fet que la gent faci "tres àpats al dia" i es respecten els drets i llibertats de l'oposició. Crec que aquest polític amb cara de nen bo s'ha posat una bena de bitllets als ulls. Aquests bitllets que necessiten la majoria del poble veneçolà que no tenen per menjar ni una sola vegada al dia. Si aconsegueix fer-ho, els aliments que es porten a la boca són tan escassos que l'únic que aconsegueixen és obrir-los més la gana.





Mengen tres vegades al dia, perquè hi ha "llibertat". Més d'un milió de persones s'han marxat corrents de Veneçuela, amb una mà davant i una altra darrere a la recerca de treball que li proporcioni tot allò que la dictadura de Maduro i els seus sequaços els han rauxa sense cap tipus de pietat.





Tenen tanta llibertat que fiquen a la presó als dissidents polítics o estudiants que protesten per les condicions del país. Hi ha tanta llibertat que deixen que un pres polític "es tiri" per una finestra del feliç que es troba amb el seu govern bolivarià.





S'han fet dràstics avenços, manifesta l'empleat de Maduro, Errejón, com per exemple, que les persones tinguin accés a la salut pública, a l'educació .El màxim del seu fanatisme és que "a les persones fins i tot els fan les radiografies gratis". Pel que fa a la manca de medicaments, es deu al fet que la gent els revèn per treure's unes monedes ... Trànsit de medicaments, anem, que ve a dir que és la picaresca que realitza la gent que no és del règim.





Mentre tot això passa en un país "democràtic", els negocis de la família Maduro, com anteriorment cap a la de Chaves, li han reportat sumes milionàries que es troben en un lloc segur fora del país.





La repressió a la qual està exposada l'oposició, cada vegada major, ha arribat a ser denunciada a l'ONU i països veïns també han fet sentir les seves veus criticant al demòcrata Maduro.





Conec bé el que està succeint en aquest país ric, arruïnat per un model "democràtic" del seu govern, respectuós amb els drets i llibertats del seu poble. Oscar Hernández, diplomàtic, Ludmila Vinogradoff, periodista, i Alex Ferguson, professor universitari, 3 veneçolans que escriuen en Catalunyapress, a la Tribuna Llatinoamericana, porten ja uns quants anys explicant als lectors la situació, cada dia pitjor, que està vivint el seu país , al qual estimen i defensen amb totes les seves forces. Cada dia la situació empitjora, falten d'aliments, medicaments i hi ha el temor al que pugui succeir l'endemà. Són optimistes, però en més d'una ocasió els ha flaquejat les forces. No es poden permetre, ni volen deixar-se portar per la desesperació. Confien que un dia, no molt llunyà, les coses es solucionaran. Esperen que sigui més aviat que tard.





Per això, quan sento les bondats que explica Iñigo Errejón del règim de Maduro, no puc per menys que indignar-me. Quin tipus de demòcrata és aquest polític hipòcrita? Errejón, ves a viure a Veneçuela, no com a assessor cobrant, sinó com a ciutadà anònim del carrer. A veure si quan portes una setmana allà, dius el mateix del règim del teu amic Maduro.