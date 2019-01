L'ONCE ha constituït avui el seu nou Consell General, sorgit de les XI eleccions democràtiques de l'Organització, celebrades el passat 4 de desembre. Miguel Carballeda Piñeiro ha estat reelegit president de l'ONCE.





El ple constitutiu ha comptat amb la presència de la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, acompanyada del director general de polítiques de suport a la discapacitat, Jesús Celada.





El Consell General és el màxim òrgan de representació i govern de l'ONCE. Cada quatre anys, les persones afiliades a l'Organització trien en votació a qui els representaran en aquest període. De les urnes resulta la composició dels consells territorials (un per cada comunitat autònoma) i del Consell General.





L'elecció del Consell General i els consells territorials és conseqüència d'un procés democràtic a l'ONCE que compleix 37 anys des que, el 1982, les persones cegues van acudir per primera vegada a les urnes per elegir democràticament als que dirigeixen el futur de l'Organització, tot això d'acord amb la Llei d'Economia Social per la qual es regeix l'ONCE, així com dels seus propis estatuts.





El ple, celebrat aquest matí a Madrid, ha reelegit en el seu càrrec a Miguel Carballeda Piñeiro com a president de l'ONCE per als quatre pròxims anys, després d'haver aconseguit a les urnes el suport per a la seva candidatura de 36.869 sufragis entre les 66.806personas cegues amb dret a vot en les últimes eleccions.









MIGUEL CARBALLEDA, REELEGIT PRESIDENT





El nou consell queda format per 11 membres: el president i deu consellers generals (la meitat homes i la meitat dones), entre els quals hi haurà més quatre vicepresidències, que també són ocupades de forma paritària.





Miguel Carballeda es manté com a president de l'ONCE i també del Grup Social ONCE, que inclou Fundació ONCE i Ilunion. Alberto Durán ocuparà la vicepresidència 1a de Coordinació Institucional, Solidaritat i Relacions Externes; José Luis Pinto estarà al capdavant de la vicepresidència 2a d'Estratègia Econòmica, Joc i Desenvolupament Empresarial; Patricia Sanz encapçalarà la vicepresidència 3a d'Igualtat, Recursos Humans i Cultura Institucional, i Inclusió Digital; i Imelda Fernández liderarà la vicepresidència 4ª de Serveis Socials i Participació.





La primera reunió del Consell ha procedit així mateix a nomenar els màxims responsables de les diferents àrees executives: la Direcció General de l'ONCE, al capdavant de la qual continuarà Àngel Ricardo Sánchez Cánovas; Fundació ONCE, el vicepresident executiu seguirà sent Alberto Durán; i Ilunion, que manté a Alejandro Oñoro com a conseller delegat.





Aquesta és la nova composició del Consell General de l'ONCE:





President: Miguel Carballeda Piñeiro

Vicepresidència primera: Alberto Durán López

Vicepresidència segona: José Luis Pinto Barroso

Vicepresidència tercera: Patricia Sanz Cameo

Vicepresidència quarta: Imelda Fernández Rodríguez

Consellers: Cristina Arias Serna

Anna Diaz Alonso

Alejandro Oñoro Medrano

Bàrbara Palau Vidal

Eugenio Prieto Morales

Àngel Ricardo Sánchez Cánovas

Secretari General del Consell: Rafael De Lorenzo García