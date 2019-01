El Parlament activa la ponència per reformar el seu reglament

El Parlament activa aquest divendres a les 13 hores la ponència conjunta per abordar una reforma del reglament de la Cambra, una idea que impulsa JxCat amb l'objectiu de poder investir president de nou a Carles Puigdemont de forma telemàtica.





El diputat Eduard Pujol (JxCat) va al·legar setmanes enrere que la reforma del reglament de la Cambra hauria de servir per "posar al dia" certes eines de la institució que, segons el parer del seu grup, han de ser actualitzades.





"Volem posar al dia el reglament del Parlament, que està pensat per quan la tecnologia no era la que tenim ara a l'abast i per quan en aquest Parlament hi havia una concòrdia i un 'fair play' que avui no existeixen", va afirmar.





Aquestes intencions de JxCat poden tornar a generar turbulències en el funcionament de la Cambra, ja que el PP, Cs, el PSC i els comuns ja han advertit que s'oposen a una reforma d'aquestes característiques -sí s'obren a introduir canvis d'una altra índole si són per millorar el funcionament de la instució-.





Cs va advertir en el seu moment que no es podia investir Puigdemont per la seva situació judicial; el PSC va considerar que era una temeritat política; els comuns van rebutjar investidures "telepàtiques ni telemàtiques", i el PP va avisar que es replantejaria la seva presència a la ponència si es seguia aquest camí.





Entre la resta de partits independentistes tampoc genera un consens total aquesta reforma: ERC va plantejar que els canvis en el reglament s'havien de fonamentar en sis pilars -entre ells fomentar la paritat en els òrgans de la Cambra-, però en cap d'ells va citar les investidures telemàtiques.





La CUP sí que ha assegurat en diverses ocasions que vol investir Puigdemont a distància, però ha reptat JxCat a anar fins al final ja que no quedi tot en un pols "simbòlic" amb l'Estat que no tingui resultats efectius.





TERCER INTENT





És el tercer intent de JxCat en aquesta legislatura per intentar la investidura de Puigdemont a distància: els dos primers no van fructificar i van provocar tensions amb el seu soci al Govern, ERC, que llavors va avisar dels riscos legals que comportava.









En el cas que JxCat, ERC i la CUP aconseguissin pactar una reforma del reglament que inclogués la investidura a distància, no tenen els vots per fer-ho, ja que a l'octubre van perdre la majoria independentista que tenien.





Per aconseguir-ho, o haurien de rellevar alguns dels diputats d'ERC i JxCat que per diversos motius no estan votant en els plens, o haurien de convèncer a algun partit de l'oposició, però el PSC, Cs, el PP i els comuns ja han deixat clar el seu 'no' a investir Puigdemont.





La ponència la formaran els diputats José María Espejo i Carles Carrizosa (Cs); Josep Costa i Albert Batet (JxCat); Marc Sanglas i Gerard Gómez del Moral (ERC); David Pérez i Ferran Pedret (PSC); Susanna Segovia i Marta Ribas (CatECP); Maria Sirvent (CUP), i Santi Rodríguez (PP).