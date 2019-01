El Constitucional no es posa d'acord sobre si ha d'excarcerar Junqueras

La situació de presó preventiva de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras divideix els magistrats del Tribunal Constitucional (TC), que es debaten sobre si han excarcerar o no al líder independentista.





Diversos magistrats van sol·licitar al president del TC, Juan José González Rivas, que modifiqués la seva ponència sobre el recurs de Junqueras on s'avala la presó preventiva.





Les posicions es troben enfrontades pel que fa a com l'afecta a Junqueras la recent sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sobre l'excap del prokurd Partit Democràtic dels Pobles, Selahattin Demirtas.









La cort d'Estrasburg va declarar vulnerat l'article 3 del Protocol 1 annex al Conveni Europeu de Drets Humans per considerar-se "incompatible" amb els drets polítics reconeguts en el precepte "la decisió de mantenir privat de la seva llibertat a un càrrec parlamentari durant un prolongat període de temps i sense fonamentar per què no se li sotmet a mesures cautelars menys costoses".





El TEDH va instar el govern turc a excarcerar el líder pro kurd privat de llibertat des del 4 de novembre del 2016.





El TEDH va deixar clar en el cas de Demirtas, líder destacat de l'oposició kurda, que va ser privat del seu dret a la participació política en estar empresonat durant dos anys.





DIVISIÓ ENTRE ELS MAGISTRATS





En les al·legacions de Junqueras s'al·ludeix al cas de Dermitas i el TEDH i això ha desencadenat divisió al TC, tant en el bloc progressista com en el conservador, segons 'El Independiente'.





La sentència europea planteja als magistrats una "nova reflexió" sobre si la presó preventiva de Junqueras contradiu les lleis europees i vulnera els drets fonamentals.