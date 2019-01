Mata la seva dona i després l'advocada que el va defensar

Primer matar la seva dona, anys després és sospitós de matar l'advocat que va intentar en va desfer-se de la condemna. Rebeca Santamalia, de 48 anys, va aparèixer morta, apunyalada, dijous a Saragossa i José Javier Salvador Calvo és el presumpte autor del crim. A l'edat de 50 anys, que va ser condemnat el 2003 per l'assassinat de la seva esposa, va acabar suïcidant-se, segons ' El Espanyol' .





L'alerta per la desaparició de l'advocada va ser donada pel seu marit aquest dijous a la tarda. El cos va ser trobat a la casa de José Javier Salvador Calvo aquest matí entre les 1:30 i les 2:00, segons El Mundo. El cos mostrava signes de violència i la policia està investigant el cas com a violència de gènere, informa el diari 'El País'.





Es diu que el sospitós es va llançar al voltant de mitjanit des d'un viaducte a Terol, després de matar Rebeca, confirma una font de la policia espanyola a l'agència Efe.









La víctima havia estat l'advocat defensor de José Calvo en un cas en què va ser condemnat per l'assassinat de la dona el 22 de maig de 2003. José Calvo va disparar 11 rondes d'escopetes a l'edat de 29 anys contra Patricia Maurel, un dia després d'haver presentat una denúncia per maltractament. El cadàver va ser abandonat en un camp proper al poble on vivien, a la comarca de Terol.





José Calvo finalment va confessar a la seva germana i va ser sentenciat a 18 anys de presó. La dona era candidata al Partit Popular (PP) a la presidència del municipi i va deixar tres fills. En aquest moment José Calvo va dir que actuava per la "humiliació" a la qual hauria estat sotmès perquè, segons ell, la dona tenia casos extramatrimonials amb altres homes, mantenint contactes a través d'Internet, cartes i missatges per telèfon mòbil.





José Calvo havia estat posat en llibertat condicional al gener de 2017 i la policia sospitava que tindria una relació sentimental amb l'advocada que va matar.