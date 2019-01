El FC Barcelona ha guanyat aquest dijous el Llevant UD (3-0) al Camp Nou, en la volta dels vuitens de final de la Copa del Rei, per remuntar el 2-1 advers de l'anada i guanyar-se el bitllet per als quarts de final, amb doblet d'Ousmane Dembélé, però el 'cas Chumi' i la possible alineació indeguda en l'anada podrien canviar aquest encreuament als tribunals.





Al Llevant UD, que ha tingut una cara totalment oposada a la del partit d'anada, només li valdria que la justícia li donés la raó per seguir aspirant a la Copa. El Barça, per si de cas, ha fet els deures amb un partit seriós de la seva 'cara A' que hauria pogut golejar més si no hagués estat per la bona actuació d'Aitor Fernández a la porteria granota.





Si no hi ha 'cas Chumi' i queda en res aquesta possible expulsió del Barça de la competició, el Barça defensarà la seva corona en els quarts, el sorteig dels quals és aquest divendres. I ho farà gràcies a una remuntada ràpida, atès que ja en el descans ha donat la volta al resultat del Ciutat de València amb el doblet del 'mosquit' Dembélé, que ha tornat a fer sonar 'La Marsellesa' al Camp Nou.





Messi, que ha sigut l'assistent en els primers dos gols, ha anotat el tercer amb un subtil toc amb l'exterior per superar la sortida d'Aitor, el mateix que ha evitat que l'argentí pogués tenir un botí més gran en evitar, entre d'altres, un possible gol en tancar les cames a temps d'evitar un túnel.

Però aquesta vegada Dembélé, encara que amb fortuna i sense voler-ho, l'ha superat en gols.





Primer, en beneficiar-se d'un rebot en l'intent de Cabaco d'arrabassar-li la pilota, dins de l'àrea, s'ha convertir el rebuig en un globus després d'arribar al francès. Després, un altre cop amb Messi com a creador, ha xutat malament però Aitor ha desviat la pilota cap a la seva porteria.





El Llevant havia de fer un gol per igualar l'eliminatòria al descans, però Messi en el minut 54 ha evitat qualsevol besllum de pròrroga. En l'afegit, Boateng ha estavellat una pilota al pal, encara que de ser gol hagués estat anecdòtic perquè l'únic xut previ ha sigut, també de Boateng, en l'equador de la segona part. El Llevant només ha fet això davant l'espectador Cillessen.





Poc ha fet el Llevant i el Barça, a mig gas, no ha patit per retenir l'avantatge que s'ha guanyat a la gespa. No ha donat opció al rival, que ha començat seriós en defensa, ben ficat enrere, però que s'ha anat quedant sense energia i i ha donat espais a un Barça que ha estat fi, lluny de l'espès que es va mostrar en l'anada.





Canvi de papers per canviar el propietari del bitllet a quarts, tret que Competició o el TAD, si li arriba el 'cas Chumi', diguin el contrari. El Llevant UD denunciarà el cas, ho ha anunciat el president, Quico Catalán, abans d'aquest partit. I aquí estan les seves opcions de seguir vius. De moment, a la gespa, malgrat la gran cara mostrada en l'anada, no han pogut apartar el 'Rei de Copes' de la seva competició.