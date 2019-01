El fundador de la promotora catalana Doctor Music, Neo Sala, ha liderat una iniciativa al costat del president de la promotora alemanya MCT-Agentur, Scumeck Sabottka, contra la revenda d'entrades, ha informat en un comunicat aquest divendres.

MÉS INFORMACIÓ Ticketmaster liquida el seu portal de revenda d'entrades





Aquesta iniciativa s'ha posat d'acord als principals professionals de la música en viu d'Europa per formar una nova organització, l'Aliança Europea per al Ticketing al seu valor nominal o Face-value European Alliance for Ticketing (FEAT), per promoure la revenda de entrades al valor nominal en tot el continent.





Si bé en els darrers anys s'han llançat diverses iniciatives destinades a lluitar contra la revenda d'entrades, com la FanFair Alliance del Regne Unit, les plataformes globals continuen operant "amb impunitat, ignorant les directrius, la legislació i les fallades dels tribunals", segons han informat a través d'un comunicat.





Amb aquest llançament, que ha coincidit amb la conferència de música en viu ESNS (Eurosonic Noorderslag), FEAT es basarà en el treball d'aquestes iniciatives per fomentar millors pràctiques en la revenda d'entrades a tot el continent.





En aquest sentit, les iniciatives s'ocuparan de fomentar una millor legislació a nivell estatal i de la UE coordinant els esforços per a una millor legislació per protegir els aficionats i artistes i encoratjar la seva aplicació; o connectar a professionals de la indústria en viu perquè comparteixin coneixements i així crear consens cap a un mercat de venda d'entrades "just i segur" a tot Europa.





A més, recopilarà dades per fer un seguiment d'inquietuds d'artistes i fans, assegurant que els seus interessos estiguin representats i es tinguin en consideració.





FEAT participa ja activament en les discussions parlamentàries de la Unió Europea sobre el mercat secundari en la venda d'entrades i ha estat facilitant la formació d'un grup legal per coordinar les activitats de regulació de venda d'entrades i motors de cerca.





Com a organització sense ànim de lucre, FEAT es centrarà en el negoci de la música en directe i crearà aliances amb tot l'àmbit de la indústria de l'entreteniment en viu, incloses les arts escèniques i l'esport.





L'Aliança estarà a càrrec de l'especialista en negocis de la música, Sam Shemtob, que ha participat activament en el grup parlamentari All Party Parliamentary Group (APPG) del Regne Unit sobre l'abús en la venda d'entrades; així com Katie O'Leary i Dominic Athanassiou, que també hi participen.





"Necessitem fer-ho bé, ja que en cas contrari robaran als aficionats i als artistes; si tots ens unim i fem que la legislació de la UE segueixi el nostre exemple, podem fer que funcioni", ha dit el director de FEAT, Scumeck Sabottka.





Per la seva banda, el també director de FEAT, Neo Sala, considera que els governs "han d'entendre" que la revenda especulativa d'entrades és una pràctica "abusiva" i poc "ètica" que perjudica les persones, i s'han d'aprovar lleis que ho facin "pràcticament impossible".





A part de Sala i Sabottka, integren aquesta xarxa el cofundador Ben Giezenaar; el director general, Christof Huber; el CEO Folkert Koopmans; el director Kim Worse; el director Olivier Darbois; el fundador i CEO Pascal Van De Velde; el director general d'Aiken Promotios Peter Aiken; el fundador Phillippe Cornu, i el director general Vincent Sager.