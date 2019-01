El 71,7 per cent dels menors de 12 anys s'exposa al fum ambiental del tabac a Espanya, han conclòs investigadors de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'Institut Català d'Oncologia, de la Generalitat de Catalunya i de la Universitat de Santiago de Compostel·la, entre altres institucions.





La investigació, la primera que analitza l'exposició al fum ambiental en diversos àmbits de la població infantil a Espanya i publicada a 'Gaceta Sanitaria', concreta que el 29,2 per cent dels nens s'exposa al fum a casa o al cotxe , mentre que el 42,5 per cent ho fa en l'àmbit públic, informa Sinc.





En conseqüència, només un 28,3 per cent dels nens menors de 12 anys es lliura del tabac, segons l'estudi, que també relaciona el fum del tabac amb l'asma, les sibilàncies, la mala salut percebuda i l'exposició dels nens segons el nivell d'estudis dels progenitors i l'edat dels seus fills.





Els resultats mostren que els menors els pares tenen estudis primaris o no tenen estudis estan exposats en major proporció al fum ambiental del tabac en l'àmbit privat, particularment el 41,8 per cent enfront del 31,4 per cent de menors amb pares o mares amb estudis secundaris i al 23,1 per cent dels que tenen estudis universitaris.





A més, el 39,2 per cent dels pares, mares o tutors legals sense estudis o amb estudis primaris percep una mala salut dels seus fills. La xifra es redueix al 25,9 per cent dels progenitors amb estudis secundaris i al 20,7 per cent dels que tenen estudis universitaris.





MÉS EXPOSICIÓ SEGONS ELS NENS CREIXEN





Així mateix, en l'àmbit privat s'observa una associació positiva entre l'exposició al fum ambiental de tabac i l'asma i una pitjor salut percebuda en nens i nenes d'entre sis i onze anys amb pares o mares amb estudis primaris o secundaris.





"Un menor nivell d'estudis dels pares i mares es correlaciona amb una menor consciència dels riscos de l'exposició al fum ambiental del tabac", han apuntat els investigadors, que han afegit que els resultats concorden amb estudis i relacions prèvies.





El treball també mostra un augment de l'exposició al fum ambiental del tabac en l'àmbit privat a mesura que augmenta l'edat dels nens. "Determinats comportaments, com no fumar en presència de menors o no permetre que es fumi a la llar són menys freqüents a mesura que els fills creixen", han indicat els investigadors.