Denuncien davant la UNESCO l'apropiació independentista del patrimoni de la humanitat català

Amfiteatre romà de Tarragona.





Des que va arrencar el "procés" a Catalunya, no hi ha hagut cap espai de la societat que l'independentisme no hagi tractat d'apropiar-se. Els col·legis professionals, l'educació o els mitjans de comunicació han sigut alguns dels àmbits en els quals la colonització nacionalista s'ha fet més patent, però l'estratègia independentista també ha arribat a l'herència cultural de tots els catalans.





Això és el que ha denunciat davant la UNESCO el col·lectiu Catalunya Peuple d'Espagne, una associació liderada pel polític i militar François Meylan que agrupa persones de diferents països preocupades per la situació que travessa Catalunya. En la denúncia també participa el col·lectiu 'Els Segadors del Maresme'.





En un document redactat en francès i enviat a la seu general de l'organització cultural de l'ONU a París, aquest grup alerta de la perversió duta a terme amb el patrimoni de la humanitat tant immaterial (tradicions i folklore) com material (edificis i monuments) que hi ha a Catalunya. La denúncia va dirigida a Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO i exministra de Cultura durant la presidència d'Hollande.





En l'escrit s'adverteix que "quan el patrimoni immaterial és utilitzat com a emblema d'una identitat partidista d'exclusió, perd no només el seu valor universal, ja que restringeix l'accés al seu gaudi a les persones que no comparteixen les mateixes orientacions polítiques, sinó que es converteix en instrument de manipulació de masses".





Així mateix, el document posa en coneixement de la UNESCO els polèmics articles racistes de Quim Torra que ja van fer córrer rius de tinta en el passat. També s'ha enviat còpia del document als següents ministeris: Interior, Justícia, Cultura i Esport i Transició Ecològica.





Document enviat a la UNESCO.





VULNERACIÓ DE LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONI CULTURAL





La denúncia ve acompanyada de documentació gràfica recopilada pel col·lectiu que demostra l'intent d'apropiació per part de l'independentisme de tradicions culturals com la Patum de Berga o els castellers. D'aquesta manera, Catalunya Peuple d'Espagne vol demostrar que la seva posada en alerta és real.





Les fotografies que acompanyen el document mostren com el patrimoni ha estat escenari de manifestacions independentistes, amb lemes i pancartes partidistes en favor dels polítics empresonats o de la secessió que han estat usats de forma multitudinària. També s'informa de la ubicació sistemàtica de llaços grocs en llocs emblemàtics com la muralla de Tarragona, que van haver de ser retirats pel consistori.





Aquest col·lectiu recorda que va ser la mateixa UNESCO qui en 2003 va aprovar l'anomenada "Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial", que prescriu quines són les condicions que han d'observar els poders públics respecte a les tradicions culturals protegides.





En aquesta convenció datada el 2003, s'inclouen unes directrius operatives que estarien sent vulnerades flagrantament per l'ús polític que l'independentisme realitza del patrimoni tant material com immaterial. A la tercera directriu, per exemple, s'estableix que "en les interaccions dels Estats, així com en les de les comunitats, grups i, si s'escau, individus, han de prevaldre tant el respecte mutu entre tots ells com el respecte i estima recíprocs pel seu patrimoni cultural immaterial respectiu".





També la directriu onzena diu que "s'hauran de respectar plenament la diversitat cultural i les identitats de les comunitats, grups i individus" vinculats amb aquest patrimoni.





En definitiva, aquestes directrius subratllen que l'accessibilitat i neutralitat del patrimoni cultural és un dret de tots els membres d'una societat, entrant en conflicte amb la monopolització que porta a terme l'independentisme.





Entre el patrimoni afectat es troben tradicions com els castellers, les falles dels Pirineus i la Patum de Berga, però també les obres de Gaudí, el Palau de la Música o les restes romanes de Tarragona.