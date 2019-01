Xabi Alonso també defrauda a Hisenda i podria tenir condemna de presó

Un altre més per a la llista de futbolistes que, jugant a La Lliga professional espanyola, van defraudar a Hisenda. Cinc anys de presó demana la secció de Delictes Econòmics de la Fiscalia Provincial de Madrid per l'ex migcampista basc del Reial Madrid, Xabi Alonso.





Se li imputen tres delictes contra Hisenda per cedir els seus drets d'imatge a una societat a Madeira (Portugal) de 2010 a 2012 per evadir més de 2 milions d'euros per a Hisenda mentre era jugador de l'equip blanc.





A més, el representant del Ministeri Públic reclama la mateixa pena per a l'assessor fiscal del futbolista i per a l'administrador de la societat Kardazli a Madeira. La Fiscalia demana que paguin una multa de 4 milions d'euros i l'abonament de forma conjunta de més de 2 milions d'euros per a l'Agència Tributària, el que suposaria un total que supera els 6 milions d'euros.





Segons la Fiscalia, a mitjans de 2009 els tres acusats van articular una cessió de l'explotació dels drets d'imatge de l'exfutbolista "amb la intenció que el mateix obtingués un benefici fiscal il·lícit".





Llavors, el 9 d'agost de 2009, Xabi Alonso va signar un contracte pel qual simulava la cessió de l'explotació dels seus drets d'imatge a la societat a Madeira. Aquesta empresa, pertanyia a una societat resident a Panamà de la qual Xabi Alonso era el titular 100% de les participacions socials des del 16 de desembre de 2009, quan recentment havia arribat al Reial Madrid.









Igualment, la Fiscalia afegeix que la cessió suposadament il·lícita d'aquests drets es va realitzar en un moment en què l'exjugador blanc era no resident a Espanya, i es va mantenir així almenys fins a 2012, durant els tres primers anys de les cinc temporades que el migcampista basc va jugar en l'equip blanc i que va residir a la capital del país, quan hauria d'haver regularitzat la seva condició fiscal en arribar a Madrid.





Entre 2009 i 2012, Xabi Alonso va explotar la seva imatge a diferents sense fer "ús real" de la societat que es trobava a Madeira, segons explica la Fiscalia, "convertint aquesta entitat en un mer instrument formal d'ingressos i pagaments que no va desenvolupar cap funció en l'explotació de la imatge de l'acusat ".