Els Tres Tombs de Sant Antoni arriben al centre de Barcelona

Els del barri de Sant Andreu a Barcelona, tot i ser els més mediàtics perquè són els més joves de la ciutat i reuneixen a totes les personalitats polítiques barcelonines del moment any rere any, no són els únics Tres Tombs que se celebren a Barcelona.





La Festa Major del barri de Sant Antoni 2019 (del 11 al 20 de gener), que commemora a Sant Antoni Abat (17 de gener), és la festa de Barcelona que inaugura el calendari de celebracions de la ciutat.





A més de gegants, cercaviles i tota mena d'activitats durant aquestes dates, aquesta festa major incorpora també la cavalcada dels Tres Tombs, que ha tingut lloc aquest matí sobre les 10.30h passant per Ronda Universitat i carrer Pelai.









Les festes de Sant Antoni

La cavalcada dels Tres Tombs de Barcelona es fa des de fa 194 anys, i la de Sant Andreu, que, tot i ser més jove, també ja es porta fent des de fa 92 anys.





També hi ha actes una mica més nous, però ja ben consolidats al territori on es fan, com Els Tres Tombs Infernals de Sant Andreu, els Foguerons de Sant Antoni de sa Pobla a Gràcia i la Porkada del Clot.





El conjunt d'activitats, que abraça gairebé tot el mes de gener, fa que Sant Antoni s'hagi convertit en una autèntica festa major d'hivern a la ciutat. En el calendari festiu barceloní, ja figura que un cop acabades les festes de Nadal i Reis comença el cicle festiu de Sant Antoni.





El cicle és molt variat i pren formes ben diferents: engloba un seguit d'actes al voltant del foc, els cavalls, els carruatges i fins i tot els diables.





També té la particularitat que, encara que els actes es repeteixin d'any en any, no són mai exactament iguals. És una festa viva que fa la gent que hi participa, i per això cada any la interpreta al seu gust.





Una de les novetats d'aquest any, per exemple, ha estat el nou recorregut de la cavalcada dels Tres Tombs de la ciutat, que dóna un protagonisme especial al renovat Mercat de Sant Antoni.





Les relacions entre el Principat i Mallorca també s'estrenyen cada any amb els Foguerons de Sant Antoni de sa Pobla a Gràcia. La festa sempre presenta algun aspecte nou, i aquest any és l'exposició 'Mil dimonis, una producció de la Fundació Casa Museu Pare Ginard, que reuneix més de cinquanta mostres de dimonis de tot arreu: de Mallorca al Japó passant per Itàlia.





La mostra és fruit de la investigació de l'antropòleg Francesc Alemany i el treball d'il·lustració de Melicotó, i farà una parada a Gràcia amb motiu dels foguerons.





Per tant, des del 11 de gener (el dia que arrenca el festival Tradicionàrius) fins el 26 de gener (que és quan es fa l'últim acte dels Foguerons de sa Pobla a Gràcia), s'ofereixen més d'una vintena d'activitats que gaudir relacionades amb el cicle festiu de Sant Antoni a Barcelona.