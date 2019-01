Conductors de VTC es concentren en la Diagonal per la reunió entre Generalitat i taxistes

Almenys un centenar de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) s'han concentrat la tarda d'aquest dissabte en dos carrils de l'avinguda Diagonal de Barcelona (sense arribar a tallar el trànsit) a l'altura de la plaça Francesc Macià en sentit sud per a protestar per la reunió entre la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i representants del sector del taxi.





L'associació Unauto VTC ha reclamat aquest dissabte en un comunicat poder assistir a la reunió convocada a les 18.00 hores "tenint en compte que l'objectiu de la reunió és decidir sobre la regulació de les VTC".





Fuentes de Unauto VTC han assegurat que la proposta de la Generalitat d'obligar als VTC a precontratar els seus serveis amb 15 minuts d'antelació posa en risc uns 4.000 ocupacions en el sector i pot afectar 2 milions d'usuaris.

Els taxistes de Barcelona mantenen l'atur i el bloqueig de la Gran Via

Els taxistes en vaga que la tarda de divendres van decidir ocupar la Gran Via de Barcelona han mantingut l'atur en aquesta avinguda durant tota la nit i a primera hora d'aquest dissabte el bloqueig s'ha situat entre els carrers Girona i Rocafort.





Avui, els taxistes continuen en la seva segona jornada de vaga indefinida perquè els sembla insuficient que els cotxes de transport privat només requereixin d'una precontractació de només 15 minuts d'antelació per la reserva, com ha establert la Generalitat, i no 6 hores com demanen ells .





Els taxistes estan col·locats a la Gran Via, permetent la circulació als carrers perpendiculars a aquesta, on també està lliure el carril lateral i un dels carrils del centre de l'avinguda per permetre el pas de transports d'urgències.









La assemblea

Els taxistes han fet una assemblea a les 12.30 hores d'aquest dissabte, segons ha explicat el portaveu d'Elit Taxi, Tito Álvarez.





En l'assemblea, convocada a les 12.30 hores d'aquest dissabte al passeig de Gràcia, Álvarez ha animat els assistents a calmar els ànims davant els conductors de Uber i Cabify, que creu que els estan provocant i gravant durant les mobilitzacions de taxistes per deslegitimar la seva protesta.





També s'ha referit als set detinguts aquest divendres per presumptes danys i desordres durant les protestes de taxistes a Barcelona: "Aquestes persones s'han equivocat, no ho han fet bé, però estarem al seu costat i els anem a manar advocats perquè són víctimes dels que des de dalt estan permetent el que passa als carrers ".





"Estem patint la violència del capitalisme. És terrorisme d'Estat", ha afirmat Álvarez, que ha insistit que els taxistes no són un col·lectiu violent i ha animat els assistents a l'assemblea a calmar els seus companys si veuen a un desesperat o que intenta enfrontar-se amb conductors de VTC.





El sector del taxi a l'AMB està en vaga indefinida des de divendres per forçar una regulació dels vehicles VTC que els permeti operar només en trajectes sol·licitats amb antelació, ja que estan disconformes amb la proposta de la Generalitat de limitar-lo a 15 minuts d'antelació .





Tot i així amb el mandat de la no violència, o n periodista ha patit una agressió durant l'assemblea.









L'incident s'ha iniciat quan dos assistents a l'assemblea s'han discutit i s'han enfrontat, generant moments de tensió.





Els periodistes han rebut crítiques per fixar-se en la disputa i un altre dels assistents ha donat un cop de cap al periodista al nas, un redactor d' 'El País'.





Després d'aquesta acció i les esdevingudes en el dia d'ahir, CC.OO. de Catalunya demana respecte cap als conductors de VTC i rebutja la violència.





Les VTC també es pronuncien

Per la seva banda, Cabify ha expressat aquest dissabte la seva condemna als "actes de violència dels sectors més radicals del taxi" a Barcelona i ha ressaltat que des que es va conèixer la intenció de la Generalitat de restringir l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC), s'estan veient afectats els conductors, usuaris i ciutadans barcelonins.





En un comunicat, ha fet una crida "a la calma, el respecte i el diàleg" i ha confiat que les autoritats restableixin l'ordre per poder avançar i treballar.





La companyia també considera que "la presa de decisions polítiques precipitades i sense consens està en l'origen del problema" i que ja es va assolir un nivell que ha qualificat de preocupant amb l'aprovació del reial decret llei per part del Govern al setembre de 2018.





I ha considerat que la proposta de la Generalitat de divendres, d'obligar els VTC a precontratar seus serveis amb 15 minuts d'antelació, "tampoc té el nivell de reflexió ni de consens suficients" i no representa una solució.





Cabify ha mostrat el seu convenciment que "la col·laboració entre els taxis i les VTC són la via més adequada per millorar la mobilitat a Barcelona", però que no és possible en un clima de pressió fora de la legalitat, segons ha indicat l'empresa.





Propostes dels taxistes

Dues propostes per a col·lapsar Barcelona en la vaga indefinida si no s'arriba a un nou acord: anar més lents a atendre les demandes o tallar el port, a més de boicotejar el Mobile World Congres.





Aquesta tarda a les 18h, es van a reunir els taxistes i les entitats pertinents a la Conselleria de Territori per desencallar el problema per bloquejar els drets del transport amb llicències i desconvocar la vaga.





L'associació Unauto VTC ha reclamat poder assistir a la reunió a les 18.00 hores de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalita t amb representants del sector del taxi.





"Tenint en compte que l'objectiu de la reunió és decidir sobre la regulació de les VTC, és inconcebible que el Govern no hagi convocat els representants del sector afectat", ha assenyalat en un comunicat.





L'associació també ha criticat que el sector del taxi va obtenir una "regulació a mida" i que va bloquejar Barcelona i es van produir desordres.





"La cessió al xantatge per part del Conseller de Territori, Damià Calvet, que ha estat alimentant les pretensions desgavellades del taxi, ha propiciat els disturbis viscuts ahir i ha deixat clar al sector del taxi que pot aconseguir el seu objectiu d'eliminar la competència mitjançant el ús de les amenaces i la violència ", ha manifestat Unauto.





I ha lamentat "la presa de decisions polítiques unilaterals i precipitades", presents en l'aprovació del decret llei del Govern al setembre de 2018 i, divendres, amb l'anunci de la Generalitat d'establir restriccions als vehicles de lloguer amb conductor (VTC ), que ha qualificat de desproporcionades.





El president de Unauto VTC, Eduardo Martín, ha assegurat que "l'enèsima cessió del govern català al xantatge del taxi ha provocat que aquest ja no es conformi amb res que no sigui la desaparició del sector de la VTC". Esperem que rectifiqui immediatament i faci prevaler l'interès general dels ciutadans de Catalunya ".





I ha plantejat: "Em pregunto quins plans hi ha que demanarà el sector del taxi de Barcelona sota amenaça de bloquejar el Mobile. Potser que el Metro tanqui una hora abans, o que desaparegui el Aerobus".









Van iniciar la protesta el divendres en contra de la proposta del Govern d'obligar els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a precontratar seus serveis amb 15 minuts d'antelació, ja que el col·lectiu del taxi vol que s'obligui a contractar el servei de VTC amb 24 hores d'antelació.





Després d'una assemblea a la Gran Via el divendres van iniciar el tall i les mobilitzacions, i alguns dels taxistes també van fer una marxa fins a la plaça Sant Jaume, on es troba la Generalitat.





La Generalitat considera que la precontractació 15 minuts de VTC és "suficient" per diferenciar-los del taxi

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha assegurat aquest dissabte que la proposta d'obligar els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a precontratar seus serveis amb 15 minuts d'antelació és "suficient com per diferenciar el servei del taxi ".





En declaracions a Rac 1 recollides, ha explicat que la precontractació ha de ser "proporcional en termes de mercat i competència", i que no es poden fixar límits que impedeixin el servei perquè significaria atemptar contra la competència i els tribunals poden anul·lar la mesura.





Ha assegurat que la proposta de la Generalitat al sector del taxi està ben argumentada i és sòlida jurídicament, i ha recordat que és "una cosa que no fa ningú a Europa" i que es pot completar amb un reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB ).





Ha admès que el sector del taxi pateix un greuge i ha declarat que no volen que les VTC facin de taxi: "El que no pot ser de cap manera és que un mateix servei tingui dues regulacions diferents i que les VTC puguin operar 24 hores al dia, set dies a la setmana, sense dies festius, sense períodes de vacances i, a més, actuen igual que el taxi, és a dir, amb immediatesa ".





El conseller ha considerat legítima la protesta dels taxistes però ha recordat que els van demanar que no alteressin l'ordre públic, que no hi hagués violència ni es veiés afectada l'economia, i ha dit que les imatges de desordres afecten "negativament" a Barcelona.













En declaracions a Catalunya Ràdio, Calvet també ha assegurat que té "la confiança" que podrà arribar a un acord amb els taxistes per aplicar la proposta i ha ofert mantenir el diàleg per preparar una llei que reguli el servei de transport de viatgers en turismes .





Ha explicat que a la reunió amb els representants dels taxistes també els va transmetre que "havien de entendre aquesta regulació com una oportunitat per modernitzar el seu servei" i digitalitzar, i fer compatible els taxis amb els VTC.





Detencions

Colau critica la Generalitat perquè "ha provocat un conflicte amb el taxi"



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va afirmar la nit de divendres que la Generalitat "ha provocat un conflicte amb el sector del taxi amb una proposta de regulació dels VTC amb conductor irresponsable".





En un apunt al seu compte de Twitter recollit, l'alcaldessa també va puntualitzar que "res justifica actes de violència" i va agrair la intervenció de la Guàrdia Urbana de Barcelona.









UGT també condemna els "actes violents" dels taxistes a Barcelona



La Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya ha expressat aquest dissabte la seva condemna a "actes violents que s'han produït aquesta nit a Barcelona durant les protestes dels taxistes".





En un comunicat, el sindicat ha defensat el dret a vaga i manifestació de tots els treballadors i ha mostrat respecte a les mobilitzacions del sector del taxi, però ha insistit a rebutjar les agressions.





I també ha demanat respecte als conductors de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), perquè són "treballadors per compte aliè i es veuen obligats a treballar en una situació de precarietat i, ara, a més, de risc", i ha sol·licitat a l'administració que busqui solucions per a la convivència de taxistes i VTC.





El precedent

El sector del taxi ha convocat vaga indefinida aquest divendres a Barcelona després de conèixer la proposta del Govern al Consell del Taxi d'obligar precontratar als vehicles de lloguer amb conductor (VTC) amb una antelació mínima de 15 minuts. La primera mitja que han pres és tornar a paralitzar la Gran Via, igual que va fer a finals de juliol i principis d'agost.





El portaveu d'Elit Taxi, Tito Álvarez, ha cridat els taxistes a dirigir-se a la T2 de l'Aeroport de Barcelona per realitzar una assemblea, on decidiran futures mobilitzacions i com procedir.





Enfront de la Conselleria, on s'ha celebrat la trobada entre Generalitat i associacions de taxistes, uns 500 taxistes s'han manifestat el matí d'aquest divendres, i la concentració s'ha dissolt després de conèixer la posició de la Generalitat.









Els taxistes s'han aixecat de la reunió perquè la clau, que per al sector era el temps de precontractació, s'ha quedat "insuficient".





"Ens diuen que han fet estudis jurídics i que no poden fer un brindis al sol", ha continuat Álvarez, que reivindica que la línia vermella és de sis hores.





"Ara és quan anem a l'autèntica guerra", adverteix Álvarez.





Després de conèixer el contingut de la proposta del Govern, els taxistes han iniciat una marxa lenta en direcció a Castelldefels, provocant congestió en la circulació.





Un conductor de VTC ha patit un atac d'ansietat

