El Govern decideix com regular Uber i Cabify davant l'amenaça del taxi d'aturar Barcelona

Uns 200 taxistes s'han concentrat aquest divendres davant de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, on s'està celebrant una reunió entre l'administració i associacions de taxistes, per exigir que els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) hagin de precontratar seus serveis amb una antelació mínima, a més de tornar a la base després de cada trajecte.









La Conselleria liderada per Damià Calvet ha convocat el Consell del Taxi per informar les associacions de taxistes sobre com s'està desenvolupant el Decret Llei que està elaborant al costat del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per regular l'activitat de plataformes com Uber i Cabify i en el qual està estudiant la viabilitat jurídica d'incloure les peticions dels taxistes.





Aquesta reunió entre administració i taxistes arriba després que fa una setmana associacions com Elit Taxi posessin sobre la taula convocar una vaga pel Mobile World Congress (MWC), que tindrà lloc del 25 al 28 de febrer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona ), si el Govern no preveu legalment tots dos requisits.





Associacions com Elit Taxi i el Sindicat del Taxi de Catalunya han convocat aquesta concentració davant del departament i preveuen celebrar una assemblea informativa quan acabi la reunió, un cop coneguin la posició de la Generalitat.





La possibilitat de convocar vaga per al MWC segueix sobre la taula, tot i que les associacions taxistes s'han mostrat confiades que la Generalitat acabarà incloent ambdós requisits en aquesta norma.