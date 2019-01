La Plataforma Integral del Taxi, que reuneix uns 1.500 taxistes espanyols, interposarà una demanda civil contra les plataformes de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) com Uber i Cabify, entre d'altres, per presumpta competència deslleial.





Així ho ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa el coordinador d'Élite Taxi Barcelona, Tito Álvarez, que ha explicat que la demanda civil es portarà a la Justícia aquesta setmana perquè aquestes empreses els retornin els diners que estan guanyant fent la feina que correspon als taxistes, segons ell.





També preveuen presentar una querella criminal aquest mes o al febrer per "destapar la trama" que sosté que s'ha creat al voltant de les VTC, per possibles delictes de manipulació de preu mitjançant engany, blanqueig de capitals, frau de llei i estafa massiva.





Així mateix, la Plataforma Integral del Taxi, en la qual hi ha taxistes de ciutats com Barcelona, Madrid, València, Sevilla i Màlaga, preveu presentar una demanda per presumptes danys patrimonials contra l'administració central per un dany mínim de 50.000 euros per llicència de taxista, que indiquen que són prop de 70.000 a Espanya.





Segons Álvarez, "l'administració no ha fet la seva feina" en no regular plataformes com Uber i Cabify i no complir amb la directiva europea que fixa que l'activitat dels taxis, juntament amb la d'ambulàncies i transport urbà, no s'ha de liberalitzar, ha dit acompanyat per l'advocat Elpidio José Silva i el president del Sindicat del Taxi de Catalunya, Luis Berbel.





Silva ha xifrat que la indemnització que hauria d'assumir l'Estat podria ascendir fins als 25.000 milions d'euros --xifra resultant de multiplicar el nombre total de llicències de taxista a Espanya per una indemnització de més de 400.000 euros--: "El taxi exigirà que es reintegrin els danys causats".





PRECONTRACTAR SERVEIS





Aquest divendres la Generalitat ha convocat el Consell del Taxi per informar sobre el Decret Llei que està elaborant amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per regular els serveis d'aquestes plataformes i en el qual estudia la viabilitat jurídica d'introduir en la norma que les plataformes de VTC hagin de precontratar els seus serveis amb una antelació mínima, que Élite Taxi vol que sigui de 24 hores, i tornar a la base després de cada trajecte.





Aquestes eren exigències d'associacions de taxistes com Élite Taxi, que han posat sobre la taula convocar una vaga pel Mobile World Congress (MWC), que tindrà lloc del 25 al 28 de febrer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), si el Govern català no les contempla.





Tant Berbel com Álvarez han remarcat que aquesta voluntat es manté si la Generalitat no compleix, malgrat que han desitjat que no faci falta: "Tots som conscients que el sector del taxi ha dit prou i es defensa", ha exposat Álvarez.





"Confiem plenament en la Generalitat", i ha refusat que hagi d'assumir les indemnitzacions d'1.100 milions d'euros que Unauto --la patronal de VTC-- calcula que haurà de pagar a l'administració catalana si obliga a precontractar els seus serveis amb aquesta norma.





Per a Unauto, la precontractació és innegociable, perquè la seva oferta deixaria de ser competitiva i rendible, cosa que la patronal ha assenyalat que en la pràctica comportaria l'eliminació de desenes d'empreses i l'acomiadament dels seus treballadors, que situen en els 3.000 a Catalunya.





ACCO I CNMC





Álvarez també ha rebutjat la posició assumida per l'Autoritat Catalana de la Competència (Acco), que considera "altament discriminatori" que els vehicles VTC hagin de precontractar i tornar a la base, i que preveu impugnar les regulacions que puguin derivar del decret llei plantejat per la Generalitat, si acaba incloent-hi aquestes dues mesures.





El portaveu d'Élite Taxi ha definit l'Acco com "el braç armat" dels grups de pressió, i ha dit que també es plantegen mesures legals contra aquesta i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).





Ha afegit que estan estudiant una querella contra el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver suspès el reglament aprovat per l'AMB en "no tenir ni el més mínim fonament" per fer-ho.