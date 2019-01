Amb el canvi d'any, torna a Barcelona un dels conflictes que van quedar sense resoldre en 2018: la pugna entre els VTC i els taxistes. Aquest dilluns, Élite Taxi, un dels col·lectius que agrupen més propietaris de llicències de taxi, ha avisat que convocaria una vaga indefinida per al Mobile World Congress (MWC), l'esdeveniment internacional que reuneix any rere any a experts i empresaris del sector de la tecnológia mòbil.





El MWC es preveu que tingui lloc del 25 al 28 de febrer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), de manera que l'amenaça dels taxistes està a la volta de la cantonada. Quina condició demanen els taxistes per no paralitzar la capital catalana? Que el Govern obliga els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a precontratar seus serveis amb una antelació mínima d'un dia. A més, també exigeixen que un cop realitzat el servei, companyies com Uber o Cabify tornin a la seva base d'operacions.





Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat han informat que van a analitzar les peticions després de la reunió celebrada aquest dilluns amb representants de la Generalitat i d'Elit Taxi, el Sindicat del Taxi de Catalunya (Stac) i l'Associació Empresarial del Taxi.





El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat que han posposat aquesta voluntat davant "la bona predisposició" de la Conselleria d'incloure aquestes opcions en el Decret Llei que està elaborant per regular els serveis de plataformes com Uber i Cabify.





La propera reunió del sector del taxi amb autoritats públiques tindrà lloc el dimecres 9 amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per abordar la mateixa qüestió. Serà el proper divendres 11 quan decideixin finalment si convoquen o no la vaga.