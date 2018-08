Els taxistes amenacen amb repetir la vaga si el Govern central no compleix amb allò acordat

L'Associació Nacional del Taxi (Antaxi) ha anunciat aquest dijous que reprendrà les mobilitzacions en el mes de setembre "si l'Administració no porta a terme les mesures acordades" entre el Ministeri de Foment i les associacions del sector del taxi.





En aquests termes s'ha pronunciat el president de l'associació, Julio Sanz, després de l'anunci del sector d'acabar amb les mobilitzacions amb l'objectiu de "donar un marge de confiança al nou Govern perquè pugui dur a terme les reformes legislatives acordades".





Sanz al·ludia a les mesures anunciades per Foment després de la reunió mantinguda amb el secretari d'Estat, Pedro Saura, dilluns passat. Entre elles, destaquen la transmissió de competències a les comunitats autònomes que permetin l'habilitació de la llicència urbana de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) per part dels ajuntaments, així com l'elaboració d'un Reial Decret Llei que estableixi canvis normatius necessaris que garanteixin la ràtio d'1 VTC per cada 30 taxis avalat pel Tribunal Suprem i que veuria la llum el proper 14 de setembre.





A més, la posada en marxa de forma immediata de la pàgina web de control que es va aprovar al desembre de 2017 o la proposta al Consell de Ministres de divendres, d'una declaració política que reculli aquest full de ruta, són altres de les mesures que el taxi exigeix.





Antaxi reconeix "la bona voluntat mostrada per l'Executiu, que sembla haver iniciat el camí per garantir el compliment de la llei", encara que adverteix que "després de nou anys de pegats i promeses, el sector no dubtarà a reprendre les mobilitzacions si no es compleixen les promeses ", ha assegurat Julio Sanz.





Finalment, Sanz ha reiterat les disculpes a tots els usuaris "que s'hagin pogut veure afectats aquests dies per la vaga" i es mostra confiat que "els ciutadans no hagin de patir de nou les conseqüències de l'incompliment de les promeses del Govern" central.