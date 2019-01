Bou proclama el PP com a "única garantia" perquè Barcelona no sigui capital de la "república"

El candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha destacat aquest dissabte que el Partit Popular és l ' "única garantia" que Barcelona no serà capital de la "república" com volen els independentistes catalans.





Per la seva banda, el candidat a l'Ajuntament de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha assenyalat que no tornaran a rebre a "colpistes" a la capital d'Espanya com va fer la regidora Manuela Carmena.





Així s'han pronunciat durant la seva intervenció en la segona jornada de la Convenció Nacional que celebra el PP al recinte firal d'Ifema sota el lema 'Espanya en llibertat'. Tots els candidats a l'Alcaldia de província han pujat a l'escenari per exposar breument (en un minut) els plans que tenen per les seves ciutats. Després han posat en una foto de família amb el líder del partit, Pablo Casado.









Bou -el empresari a qui ha fitxat el PP per als comicis de maig- ha obert el seu discurs proclamant que és "espanyol a Catalunya", unes paraules que han provocat una ovació de l'auditori. Dit això, ha subratllat que el PP és "l'única garantia que la capital de Catalunya no sigui mai la capital de la república".









Dit això, Bou ha subratllat que el PP posarà tot l ' "esforç" en intentar que "tornin les empreses" a Catalunya i en què "tornin els turistes", així com que "la inversió continuï per seguir sent el motor econòmic, social i polític d'Espanya ".





Almeida: "Adéu Carmena"

Poc després ha pujat a la tribuna el candidat del PP a l'Ajuntament de Madrid, que ha dit que si el seu partit guanya al maig recuperarà "la dignitat de Madrid i l'orgull de ser la capital de la nació".





A més, i en al·lusió a la conferència amb Carles Puigdemont i independentistes catalans que va organitzar Carmena, ha subratllat que no tornaran a "rebre colpistes a Madrid".





"Serem el Govern de la sensatesa, el sentit comú, el govern de les persones, dels impostos baixos. Un Madrid en llibertat, sense mirar a dreta ni a esquerra, a verds ni a taronges, perquè som el PP. Només anem a mirar als madrilenys i el futur ", ha assegurat Almeida, que ha proclamat davant l'auditori:" Adéu Carmena ".









A Granada va néixer l'estat Espanyol

Per la seva banda, el candidat a l'Alcaldia de Granada, Sebastián Pérez, ha dit que igual que Juanma Moreno ha "acabat" amb gairebé 40 anys de socialisme al capdavant de la Junta d'Andalusia, ell vol "acabar amb quatre anys de socialisme a la ciutat de Granada, on va néixer l'Estat espanyol el 2 de gener de 1492 ", en al·lusió a la presa d'aquesta ciutat pels Reis Catòlics.









Per Càceres, la candidata del PP a l'Ajuntament Elena Nevado, ha assegurat que vol arribar a l'Alcaldia per treballar per que "el tren digne que necessita Extremadura arribi com més aviat", mentre que la candidata a l'Alcaldia de València, María José Catalá, ha indicat que vol que la seva ciutat sigui de nou "atracció d'innovació, lluminosa, per a gent jove i nens", i "sempre al servei d'Espanya", "respectant les seves tradicions i les seves cultures".





Recordo a Gregorio Ordoñez

El candidat a l'Ajuntament de Sant Sebastià, Borja Sémper, ha difós un missatge en vídeo (a l'absentar-se del conclave per assistir aquest dissabte al cementiri de Polloe a l'aniversari de l'assassinat de Gregorio Ordóñez) assegurant que vol millorar la qualitat de vida dels ciutadans , però també té el "somni" de "aconseguir eixamplar els espais de llibertat com defensava Ordóñez".





En el seu torn, la candidata a l'Alcaldia de Bilbao, Raquel González-Andino, ha criticat que ara que "no hi ha terrorisme", alguns vinguin a donar-los "lliçons i posar-se medalles" perquè el PP ha defensat "sempre" i "en primera línia "Espanya i la llibertat. A més, ha dit que vol acabar amb els anys de "règim nacionalista" a la seva terra, que ho "inunda tot".





Tirado: candidats "fiables" del PP

Prèviament, en la presentació dels 'número u' del PP, el vicesecretari de Política Autonòmica i Local del partit, Vicente Tirado, ha assegurat que es presenten a les eleccions de maig amb "candidats fiables" i "previsibles", i amb les "idees clares" relatives a la defensa de la vida, la família i la unitat d'Espanya.





"Tenir les idees clares en aquest moment és determinant", ha proclamat Tirado, que la "avantguarda del gran canvi vindrà de la mà" de Pablo Casado i ha demanat als seus fer arribar a "tots els racons" d'Espanya el missatge del PP.









"Heu de fer tres coses més, la primera és treballar, la segona és treballar i la tercera és treballar perquè amb el treball s'aconsegueixen èxits, només amb la feina", ha emfatitzat, per afegir que el partit va a fer ara un " projecte guanyador i de govern ".