Carrizosa acusa Sánchez: és l'"ostatge del populisme i del separatisme" per als PGE

El portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de ser "ostatge del populisme d'esquerres i del separatisme que estan negociant els pressupostos generals de l'Estat (PGE) des de la presó".





En declaracions als mitjans aquest dissabte, Carrizosa ha reaccionat a les declaracions de l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, que va rebutjar que la seva formació presenti una esmena a la totalitat als PGE.





"És sorprenent que el benestar de tots els espanyols descansi en els pactes amb el populisme d'esquerra i amb el condicionament dels presos" independentistes, ha afirmat Carrizosa, que ha titllat de inviables els comptes presentats per Sánchez.









Taxistes i VTC

Respecte a la vaga de taxistes a Barcelona, Carrizosa ha condemnat els "episodis violents" d'aquest divendres contra vehicles VTC i ha culpat Sánchez de no voler legislar sobre això i delegar en les comunitats autònomes.





"És intolerable que per no voler legislar sobre aquest tema, Sánchez hagi desviat el tema a les 17 comunitats autònomes, per tenir 17 solucions i 17 conflictes diferents", ha subratllat el diputat de Cs.





Ha demanat que es de viabilitat a noves opcions comercials i d'oferta per als usuaris i ha sostingut que "és important que hi hagi competència amb una deguda regulació i defensa dels interessos de totes les parts", entre els quals ha destacat els dels consumidors .





A més, Carrizosa ha insistit en el rebuig i condemna de la violència entre les parts implicades i que "no s'afecti tant els drets dels usuaris".