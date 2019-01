Errejón confia que Iglesias "recapaciti" i no designi a un altre candidat per a Madrid

El secretari d'Anàlisi Estratègica i Canvi Polític de Podemos i diputat per Madrid al Congrés, Íñigo Errejón, ha demanat al partit que "recapaciti" sobre les peticions que li han fet en els últims dies els seus màxims dirigents perquè abandoni la formació, confiant en què Podem no presenti a cap candidat alternatiu a la regió.





En una entrevista a La Sexta, Errejón ha insistit que la seva decisió sobre trencar amb la marca Podem es deu a la recerca de persones que no se senten identificades amb cap partit, de manera que es "sumi" més i "es tinguin més possibilitats "d'accedir a governar a la Comunitat.





Errejón, que ha insistit en no cridar "excompanys" a la resta de la militància de Podemos, ha recordat ser un dels fundadors del partit i encara membre de la direcció del mateix, pel que ha descartat que vagi a abandonar la formació o el escó que ocupa al Congrés dels Diputats.





Així, l'ara candidat de Més Madrid, la marca sota la qual també Manuel Carmena es presenta a l'Alcaldia de la capital, no ha tingut en compte les paraules que la portaveu d'Unidos Podemos al Congrés, Irene Montero, li va dedicar aquest divendres , en què afirmava que era "evident" que ja estava fora del partit.





El que sí que és "evident" per Errejón és que en el moment en què "un company amb responsabilitats" en la formació estatge li demani que abandoni l'escó al Congrés, ho farà. Encara amb tot, ha incidit que "els llocs són temporals però no les idees".









En diverses ocasions, Errejón s'ha remès a la succeït en les últimes eleccions autonòmiques a Andalusia, on, segons el seu diagnòstic, els partits progressistes han perdut vots perquè hi ha gent "que s'ha quedat a casa", mentre que partits com Vox han guanyat escons.





Davant el temor que aquesta mateixa situació es repeteixi a Madrid, Errejón ha afirmat llançar aquesta iniciativa amb la finalitat de "unir la capital amb la regió", és a dir, unir el valor polític amb què compta l'alcaldessa a la seva candidatura per al conjunt de la regió, cosa que sumaria més votants.





Respecte a la resta de companys de partit que han criticat el seu moviment, com les declaracions abocades per Echenique o per Monedero, Errejón no ha volgut entrar a la "polèmica", al·ludint al fet que "no és el seu etil" ja que "no li sortiria" dir-ho això a algú "amb qui ha compartit tantes hores".





"Suposo que estan enfadats", ha afegit, després de la qual cosa ha assenyalat que se sent "il·lusionat" per "fer una cosa molt bonica a la Comunitat".