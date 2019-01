El Monestir de Montserrat condemna els presumptes abusos d'un monjo a un menor el 1998

El Monestir de Montserrat (Barcelona) ha condemnat els presumptes abusos sexuals realitzats per un dels seus monjos a un menor el 1998 i ha mostrat "el seu compromís per lluitar en contra d'aquestes actuacions tan execrables, especialment en el si de l'Església, en un comunicat aquest dissabte.





Aquesta reacció s'ha produït en resposta a les informacions publicades aquest mateix dissabte per 'El País' i 'El Periódico' segons les quals els dos últims abats van encobrir els presumptes abusos d'un dels seus monjos i no van prendre cap mesura, més enllà de traslladar de centre sense informar la resta de frares sobre els motius, ni ho va notificar al Vaticà.





El monestir ha reiterat la seva "condemna més absoluta dels abusos comesos contra menors" i ha traslladat el seu suport a les víctimes i la seva voluntat d'actuar amb transparència.





A més, ha explicat que el monjo, Andreu Soler, "va donar sempre una versió diferent dels fets" denunciats per Miguel Ángel Hurtado (que va ser presumptament víctima d'abusos quan tenia 17 anys i formava part de l'agrupament escolta catòlic Servei Escolta de Montserrat, el responsable era Andreu Soler) i ha sostingut que el monestir sempre ha desitjat ajudar al presumpte agredit.









El comunicat també recull que el monestir "no té coneixement de cap altra denúncia contra Andreu Soler" i ha demanat perdó per tot en el que no hagi estat a l'altura de les expectatives, ha dit.





TRASLLAT DEL MONJO

El Monestir de Montserrat ha detallat que el seu abat, Josep Maria Soler, va mantenir diverses reunions amb Miguel Ángel Hurtado i la seva família i que, com a mesura preventiva, a finals de 2000, "va apartar de tota activitat pastoral i de contacte amb joves al presumpte agressor i el va destinar a la casa dependent d' 'El Miracle' ".





El comunicat diu que Hurtado va enviar una carta el 2003 a l'abat en què afirmava "que després d'haver-ho parlat amb la seva família no volien denunciar els fets, que no volia mantenir encara una entrevista amb l'abat i demanava un ajut econòmic per pagar la seva teràpia psicològica i la de la seva mare ", i que a més la presumpta víctima va demanar a l'abat una aportació econòmica a una entitat d'ajuda als joves que han patit abusos.





El monestir ha explicat que va accedir a donar aquest suport econòmic (de 8.600 euros, inclosos els honoraris de l'advocada d'Hurtado) i que "la gestió del pagament es va fer a través de l'advocat del monestir i l'advocada" del presumpte agredit, ja que aquest es negava a reunir-se amb l'abat, segons el monestir.





En els anys següents "hi va haver diverses trucades telefòniques entre el monestir i la família d'Hurtado per interessar-se per la seva evolució", relata el comunicat, que concreta que el 2004 va tenir lloc la primera entrevista personal entre l'abat i Hurtado.





En aquesta trobada, l'abat "li va demanar novament perdó pel dany que se li hagués pogut causar" i es va posar a la seva disposició per al que pogués necessitar.





El 2008, el monjo acusat de presumptes abusos morir després d'haver tornat al Monestir de Montserrat per malaltia greu.









REUNIONS AMB L'ABAT

Hurtado va contactar de nou amb el monestir el 2011 i 2015 i es va entrevistar amb l'abat, i "li va expressar el seu malestar per un llibre de 2007 promogut pels antics membres del Servei Escola de Montserrat i publicat per l'editorial de l'abadia", un de que els seus autors era Andreu Soler, i en ell es elogiava la seva tasca educativa de l'entitat.





Llavors, l'abat "va demanar disculpes i li va explicar que les publicacions funcionen autònomament pel que va tenir coneixement de la publicació del llibre amb posterioritat", després del que Hurtado va demanar la retirada d'aquesta publicació, al que l'abat va acceptar.





A més, en aquesta reunió Hurtado va tornar a l'abat "diners de l'ajuda econòmica que se li havia donat", amb el qual es va realitzar un donatiu a la Fundació Vicki Bernadet i la Creu Roja.





A principis de 2016, l'abat Josep Maria Soler va escriure una carta a Hurtado per informar de les mesures preses arran de la seva última conversa, i on l'informava que "s'havien retirat del mercat tots els llibres que encara hi havia d'aquesta publicació".





Aquest mateix any, en una entrevista personal, l'abat va informar d'aquesta situació a la Congregació per a la Doctrina de la Fe, institució responsable d'aquests assumptes a la Santa Seu.