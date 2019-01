Nova agressió a un vigilant de Renfe

Ahir a la tarda nit, van agredir a cops de pedra a un company de seguretat de RENFE mentre estava de servei a les Franqueses del Vallès. El van deixar tirat dins de la caixa de la via, i va haver de ser rescatat per altres companys.





Alternativasindical que té interposada dues demandes contra RENFE i el judici se celebraran aquest mes a Madrid, amb un altre contra Metro Madrid, denunciant els incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals després de les agressions que han patit vigilants que treballen per a aquesta empresa.





S'exigeix a les dues demandes admeses a tràmit l'obligació de les empreses de dotar els vigilants de armilles i mitjans de protecció davant l'onada d'agressions que pateixen.





Els vigilants de seguretat privada de Renfe es troben cada vegada més indefensos davant les agressions dels passatgers, bandes llatines o grafiters. Encara que sempre han estat presents, en l'últim any han vist com els cops i insults es multiplicaven.





Les agressions són contínues, hi ha alguna tots els caps de setmana, però d'uns anys ençà, moltíssim més. Els sindicats sectorials estan intentant ajudar les patronals a retardar els judicis que alternativasindical ha interposat i que estan assenyalats per a aquest mes.









Així UGT, CCOO i USO han signat una acta amb les empreses del transport públic intentant eludir les conseqüències d'aquest Judici on se sol·licita armilles i guants anti trauma i punxades.





Aquesta actitud de sindicats sectorials i que no són professionals en el sector, està perjudicant notablement i retardant la lluita jurídica que té alternativasindical, sindicat professional majoritari del sector, pel que fa a la seguretat física i jurídica a través d'aquests mitjans i del reconeixement d'agent de l'autoritat.





D'altra banda, les retallades han despullat als vigilants de les eines de defensa o

intimidació amb què minimitzaven i evitaven les agressions. Per exemple, explica Alternativasindical que des de fa tres anys ja no porten revòlver, i part de l'equip de defensa han de costejar-de la seva butxaca, com els guants antitalls.





Des alternativasindical reclamen que es reguli millor la seva activitat de cara a

l'aprovació del futur Reglament de seguretat privada, un text en tràmit d'

al·legacions que pretén professionalitzar l'activitat en tot el territori i evitar el

intrusisme.





Entre altres propostes, han demanat que s'inclogui que els vigilants vagin

sempre de dos en dos, com treballen els agents de policia, i poder així fer front a

els grups de borratxos o violents amb els quals es troben diàriament.





També demanen que la seva equipació estigui regulada i no quedi al caprici de les diferents

empreses per a les quals treballen, a l'inrevés del que passa per exemple a Barcelona,

on els vigilants del metro si han de portar obligatòriament armilles antitall (per

evitar agressions amb arma blanca).





Les empreses contractades per a exercir el servei de vigilància, com Garda, Trablisa, Segurisa, Ilunion, Prosetecnisa ... han anat retallant en personal i equipament per fer les seves ofertes més atractives en els concursos públics davant l'escassa demanda.