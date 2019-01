Els gironins, entre els deu primers de la Lliga i en quarts de final de la Copa del Rei

Un penal ja en els minuts de descompte ha donat aquest matí la victòria al Reial Betis al seu estadi, en Villamarín, contra el Girona (3-2). Un partit totalment disputat i que ha fet gala del bon joc que estan mostrant els dos equips en la competició domèstica: el Betis lluitant a 3 punts de llocs europeus, els gironins, a 7.





Però, tot i que els d'Eusebio Sacristán avui han encaixat la seva setena jornada a La Lliga sense emportar-se els 3 punts, el Girona està fent una gran campanya en el seu segon any en la història del club a Primera Divisió, ocupant la desena plaça.





Potser, el Girona, en aquesta trobada contra els sevillans blanc-i de la jornada 20 i que tanca la primera volta de la Lliga no ha ofert la seva millor versió, tenint baixes importants a la davantera com el seu màxim golejador, Stuani (qui, per ser concrets , puja al marcador el 46% dels gols del conjunt català) i també de l'altre punta, Xoco Lozano.









Llavors, la manca de precisió en la culminació de les jugades i badades en defensa han decantat un partit molt just a favor del rival. Tot i així, l'aposta de Sacristán per dos futbolistes de 19 anys en els carrils, Porro i Valery, i per Doumbia, denoten que la plantilla del Girona és jove, però amb molt talent, en haver plantat cara a un dels equips -el de Quique Setién- que està mostrant un dels millors estils de joc en la competició domèstica aquest curs, comptant amb el Celso dirigint el seu joc des del centre del camp.









Després d'aquesta derrota, el Girona segueix encara prop del somni europeu i es prepara ja per disputar per primera vegada en la seva història els quarts de final de la Copa del Rei contra el Reial Madrid, després d'haver eliminat l'Atlètic de Madrid d'aquesta competició.









El Girona viurà un doble enfrontament contra l'equip blanc, entre mig de la jornada en què també s'haurà d'enfrontar al Barça en partit de Lliga. Dues setmanes que requeriran l'equip donar el millor de si i màxim concentració per seguir fent història.