El futbol tarragoní i de Segona Divisió està de dol. Ja és oficial. El partit d'avui entre el Reus i l'UD Las Palmas s'ha cancel·lat just quan els jugadors illencs ja estaven viatjant feia Catalunya. Avui, La Lliga ha decidit vetar cautelarment el Reus CF de la competició de Segona Divisió.





Ho ha decretat així el jutge disciplinari de la Lliga, contradient d'aquesta manera la resolució dictada a penes hores abans per la Federació Espanyola de Futbol, que havia rebutjat la petició dels jugadors tarragonins d'ajornar els seus pròxims partits i els havia ordenat jugar-los, per no interferir en la competició.









A la sentència, el jutge disciplinari de la Lliga s'acull a l'argument que, com ja s'ha completat la primera volta i tots els equips s'han mesurat al Reus, des de la competició consideren adequat treure l'equip dels terrenys de joc fins que hagi una resolució definitiva legalment del cas, quan el conjunt català es troba a tan sols un punt de sortir de la zona de descens.





Així, la Federació desatén la petició de la plantilla del Reus, que havien demanat ajornar els seus dos pròxims partits de Lliga, que obrien la segona volta de la competició, amb Las Palmas i l'Albacete. Els canaris havien volgut esperar fins al pronunciament de la RFEF per emprendre viatge a Barcelona i des d'allà per carretera fins a la localitat de Reus. Però, tot i així, de poc els ha servit als que anaven a ser els rivals d'avui dels roiginegres.









Contradictòriament, la Lliga expressa que "no concorren ni les circumstàncies previstes per reglament, ni raons de força major, ni cap disposició per part de l'autoritat competent perquè les trobades no puguin celebrar-se en les dates establertes en el calendari esportiu", recollit a la resolució de la RFEF.





Què passa amb els jugadors

La plantilla del Reus es va reunir ahir amb Joan Oliver, propietari del club, per exigir-li una solució als problemes econòmics i d'insuficiència de personal a la plantilla, amb només dotze fitxes professionals, després de la marxa de sis futbolistes. Edgar Badia, Shaq Moore, Mikel Villanueva, Tito Ortiz, Fran Carbia i Vitor Silva van denunciar al club i van optar per abandonar la seva disciplina.





Els que sí que havien romàs en l'entitat havien sol·licitat al seu president per escrit, que els garantís la resolució definitiva del problema o, de no poder assegurar-los, quedar lliures la setmana que ve. I ja, també ahir al matí, després de la sessió, el tècnic Xavi Bartolo anunciava que el davanter Miguel Linares es negava a participar en el partit que es jugaria avui.









Restriccions que ja tenia el Reus

El passat dia 4 de gener, el jutge de Disciplina Social de Laliga decidir suspendre provisionalment, fins a la resolució de l'expedient disciplinari 4/2018, tots els drets que posseeix el Reus com afiliat a la Lliga, però va permetre al club, en llocs de descens a un punt de la permanència, seguir competint a la Lliga 1/2/3.





Prèviament a la resolució de la Federació, el mateix president de Laliga, Javier Tebas, havia apostat per l'ajornament del Reus-Las Palmas. "Crec que es compleixen les condicions perquè el partit enfront de Las Palmas s'ajorni. Hi ha un tema important, que és la dignitat dels jugadors, i els jugadors són molt professionals, i una altra cosa és que ells (la junta directiva) tinguin dignitat per exercir el seu lloc de treball ".





Després d'aquesta última decisió de la Lliga, el club tarragoní ha fet públic aquest comunicat, anunciat que prendrà les mesures legals necessàries per a 'castigar' als reponsables d'aquesta situació d'indefensió a la qual els ha portat l'organització d'aquesta competició domèstica:





DESPRÉS DE LA DECISIÓ DEL JUTGE DE DISCIPLINA SOCIAL DE LA LLIGA D'AQUESTA TARDA DE SUSPENDRE CAUTELARMENT EL DRET A PARTICIPAR EN LA SEGONA DIVISIÓ I QUE HA PROVOCAT LA SUSPENSIÓ PROVISIONAL DEL PARTIT PREVIST PER DEMÀ CONTRA LA UD LAS PALMAS, EL CF REUS INFORMA:





1.- L'EXPEDIENT DISCIPLINARI NÚMERO 4 / 2018-19 ES VA INICIAR EN DATA 10 DE DESEMBRE A INSTÀNCIES DEL PRESIDENT DE LA LLIGA DESPRÉS DELS IMPAGAMENTS ELS JUGADORS DEL PRIMER EQUIP. EL CF REUS HA RECONEGUT REITERADAMENT LES GREUS DIFICULTATS ECONÒMIQUES QUE HA PATIT DES DE FA UN TEMPS I HA TREBALLAT I CONTINUA TREBALLANT PER PODER-LES RESOLDRE DEFINITIVAMENT.

2.- AQUEST EXPEDIENT ESTÀ ACTUALMENT EN TRAMITACIÓ DAVANT L'ÒRGAN DISCIPLINARI PROPI DE LA MATEIXA LLIGA, SENT EL JUTGE DE DISCIPLINA SOCIAL D'AQUESTA ENTITAT L'ENCARREGAT DE LA SEVA RESOLUCIÓ.

3.- EN DATA 29 DE DESEMBRE DE 2018 EL PRESIDENT DE LA LLIGA VA DEMANAR QUE EL JUTGE DE DISCIPLINA SOCIAL ADOPTÉS FINS SET MESURES CAUTELARS CONTRA EL CF REUS, ENTRE ELLES, LA SUSPENSIÓ DEL DRET A PARTICIPAR EN LA SEGONA DIVISIÓ. EL JUTGE DE DISCIPLINA SOCIAL EN DATA 4 DE GENER VA DESESTIMAR CINC DE LES SET, INCLOENT DE SUSPENDRE EL DRET A PARTICIPAR EN LA COMPETICIÓ.

4.- L'torn, EL PRESIDENT DE LA LLIGA, VA DEMANAR TAMBÉ LA REDUCCIÓ A LA MEITAT DELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ DE L'ESMENTAT EXPEDIENT; AQUESTA SOL·LICITUD DE REDUIR ELS TERMINIS SER ADMESA PEL JUTGE DE DISCIPLINA SOCIAL SENSE QUE EL CF REUS TINGUÉS OPORTUNITAT DE PRONUNCIAR A L'RESPECTE. AQUESTA DECISIÓ ES TROBA RECORREGUDA DAVANT DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIU DE L'ESPORT I EL CLUB LA CONSIDERA NUL·LA DE PLE DRET PER NO ESTAR PREVISTA EN ELS ESTATUTS DE LA LLIGA.

5.- CAP CAS RELLEVANT HA VARIAT DES DEL DIA 4 DE GENER.

6.- AL DIA AVUI, A LES 10 DEL MATÍ, ENS HA ESTAT NOTIFICADA ALTRA SOL·LICITUD DEL PRESIDENT DE LA LLIGA DEMANANT, DE NOU, L'ADOPCIÓ DE LES MESURES CAUTELARS QUE HAVIEN ESTAT DESESTIMADES EL DIA 4 PEL JUTGE DE DISCIPLINA SOCIAL ; ENTRE ELLES LA SUSPENSIÓ PROVISIONAL DEL DRET A PARTICIPAR EN LA SEGONA DIVISIÓ I ENS HAN DONAT TERMINI PER A CONTESTAR FINS A LES 14 HORES.

7.- DINS DE L'ben poc TERMINI ATORGAT, PRESENTA ESCRIT PER PART DE L'CF REUS INDICANT QUE AQUEST TRASLLAT I SOL·LICITUD TAMBÉ SÓN NUL·LES DE PLE DRET.

8.- PER LA SEVA BANDA, LA RFEF TAMBÉ HA OPOSAT A L'ADOPCIÓ DE LA MESURA CAUTELAR CONSISTENT EN LA SUSPENSIÓ DEL DRET A PARTICIPAR EN LA SEGONA DIVISIÓ PER CONSIDERAR QUE LA LLIGA NO ÉS COMPETENT PER ADOPTAR TAL MESURA.

9.- AIXÍ MATEIX, LA RFEF AQUESTA MATEIXA TARDA NO HA AUTORITZAT LA SUSPENSIÓ DELS PARTITS QUE EL CF REUS HA JUGAR CONTRA LAS PALMAS I EL ALBACETE QUE HAVIA ESTAT SOL·LICITADA PER ELS JUGADORS DEL CLUB AL DIA D'AHIR.





DAVANT AQUESTA SITUACIÓ, EL CF REUS VOL FER PATENT:

-QUE LA LLIGA I, en concret, EL SEU PRESIDENT, ESTANT ACTUANT DE FORMA CONTRÀRIA DRET I ELS ESTATUTS DE LA PRÒPIA LLIGA, causant A CF REUS UNA GREU INDEFENSIÓ I PERJUDICI.

-QUE EL CF REUS ESTÀ ESTUDIANT L'INICI DE LES ACCIONS JUDICIALS OPORTUNES CONTRA ELS AUTORS D'AQUESTS FETS.





FINALMENT, DEMANA ELS AFICIONATS QUE HAN ADQUIRIT ENTRADES DEL PARTIT CF REUS - LAS PALMAS, QUE CONSERVEN LES MATEIXES. EL CLUB INFORMARÀ PROPERAMENT COM CANVIAR-LES PERQUÈ SIGUIN VÀLIDES PER AL PARTIT QUAN TINGUI DATA DEFINITIVA.