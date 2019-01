Tensió entre JxCAT i ERC per un nou intent d'investir Puigdemont a distància

Un possible intent de tornar a investir Carles Puigdemont a distància pot enfrontar JxCAT i ERC, ja que els primers estudien com recuperar al president i els segons no donen suport a aquesta fórmula.









Fonts parlamentàries expliquen que s'albira un nou escenari de tensió entre els socis independentistes pel lloc que ha d'ocupar Puigdemont, ja que no hi ha unanimitat al respecte.





El Parlament ha constituït, a proposta del JxCAT una ponència conjunta que ha d'elaborar la proposta de reforma del Parlament que faria possible investir distància a l'expresident des de Brussel·les sense que estigui present a l'hemicicle.





No obstant això, a la cambra catalana no hi ha majoria per investir Puigdemont via Skype. Per a això, el president de la Generalitat, Quim Torra, hauria de dimitir, sense necessitat de convocar eleccions, i el Parlament votaria llavors a distància.





LLARENA





Fonts d'ERC destaquen que aquestes intencions de JxCAT topen amb la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que al juliol va tancar la instrucció i va comunicar a la Mesa del Parlament la suspensió de funcions i càrrecs públics dels cinc diputats en presó preventiva, així com l'expresident català, tots ells processats per un presumpte delicte de rebel·lió.





La ponència del Parlament es reuneix l'1 de gener i, segons el calendari previst, té tres mesos per elaborar el text d'una proposició de llei de reforma de reglament. Aquest termini és prorrogable. Després, la cambra ha de tramitar pel procediment comú.





Així, es produiria en paral·lel al judici al Tribunal Suprem pel referèndum l'1 d'octubre de 2017.