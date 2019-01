Caixabank, Telefónica, El Corte Inglés i Naturgy, entre les empreses millor preparades per al 2019

Caixabank, Telefónica, El Corte Inglés o Naturgy són algunes de les companyies que millor preparades estan per afrontar un any que servirà de punt d'inflexió per a l'economia davant les incerteses, tant nacionals com internacionals, que acabaran llastrant el creixement econòmic.





Així es desprèn de l'últim estudi realitzat per la consultora Advice Strategic Consultants, que recull un consens de creixement de l'economia espanyola del 2,1% per a aquest any i del 1,8% per al pròxim, davant del 2,6% que va créixer el PIB en l'últim exercici.









Entre les principals causes que suposen una trava per al creixement del país, es troba la "prudència" amb la qual els consumidors estan afrontant aquest pronòstic, el que fa que redueixin el seu consum i les seves intencions de compra. En aquest sentit, les vendes al detall van créixer al novembre un 1,1%, enfront del 2,3% que van augmentar el mes previ.





En aquest context, també s'està observant una caiguda en el mercat de l'habitatge, els efectes negatius que està provocant la guerra comercial desencadenada per Estats Units, l'impacte en l'ocupació de la transformació digital i la robotització de l'economia o la lleu recuperació dels salaris -el 22,3% de la població espanyola encara es troba en risc de pobresa-.





L'estudi d'Advice, basant-se en els 100 components del PIB i en 5.200 enquestes a empreses, persones i líders d'opinió i aplicant alguns models econòmics ideats per diversos premis Nobel, ha analitzat les companyies que millor preparades estan per afrontar aquests dos anys de transició econòmica a Espanya.





BANCA





Al sector de la Banca, que aporta un 3,5% del PIB de forma directa i un altre 3% de forma indirecta a causa del finançament a famílies i empreses, Caixabank, amb un 29,4% de quota de mercat, és la entitat més ben preparada en un rànquing en el qual també apareixen Santander, BBVA, Bankinter, Sabadell i Bankia.





En Telecomunicacions, Telefónica apareix en primer lloc, seguida d'altres operadors com Orange, Vodafone, MásMóvil o Euskaltel, en un sector que, juntament amb el de Tecnologies de la Informació i el Digital, arriba a aportar el 4,9% del PIB.





En l'àmbit de la Gran Distribució, amb un 7,1% d'aportació a l'economia espanyola, El Corte Inglés s'alça com l'empresa més ben preparada per als propers dos anys, al mateix temps que Inditex lidera l'apartat del Comerç.





Dins del sector energètic, que suposa el 2,3% del PIB espanyol, Iberdrola encapçala una llista en la qual també es troben Naturgy, Endesa, EDP i Repsol.





A més, en Turisme sobresurt la cadena Barceló; en Automoció, Seat; en Infraestructures, Abertis; en Alimentació, Qualitat Pascual; en Assegurances, Pelayo; o al Tercer Sector, la Fundació Bancària La Caixa.